Uomo investito a Empoli: trasportato in pronto soccorso

Paura nella serata di oggi in via Lucchese, dove intorno alle 19.30 un uomo, al momento senza generalità, è stato investito da un’automobile
In un primo momento le condizioni dell’uomo coinvolto erano sembrate gravi ed era stato trasportato all'ospedale a Empoli.
Secondo la ricostruzione dei fatti, è emerso che l’uomo si trovava a bordo strada quando ha perso l’equilibrio ed è finito sulla carreggiata, proprio mentre sopraggiungeva un’auto che non è riuscita a evitarlo.
