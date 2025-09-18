Uomo investito a Empoli: trasportato in pronto soccorso

Cronaca Empoli
Paura nella serata di oggi in via Lucchese, dove intorno alle 19.30 un uomo, al momento senza generalità, è stato investito da un’automobile

In un primo momento le condizioni dell’uomo coinvolto erano sembrate gravi ed era stato trasportato all'ospedale a Empoli.

Secondo la ricostruzione dei fatti, è emerso che l’uomo si trovava a bordo strada quando ha perso l’equilibrio ed è finito sulla carreggiata, proprio mentre sopraggiungeva un’auto che non è riuscita a evitarlo.

