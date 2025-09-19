Anziano contromano sulla A11: fermato da un ambulanza messa di traverso

Momenti di tensione sul raccordo autostradale che porta dall’aeroporto di Firenze all’ingresso dell’A11, dove un’ambulanza è riuscita a fermare un’auto che procedeva contromano, evitando così possibili incidenti. L’episodio è avvenuto mercoledì 17, intorno alle 22.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il conducente del mezzo di soccorso, un giovane volontario della Pubblica assistenza di Montecatini Terme, si è accorto del pericolo e ha attivato i lampeggianti, rallentando e cercando di attirare l’attenzione del veicolo che arrivava nella direzione sbagliata. Poi ha posizionato l’ambulanza di traverso, riuscendo a bloccare la corsa dell’automobile.

Alla guida della vettura, una Panda, c’era un anziano in evidente stato confusionale. Il volontario, insieme agli altri operatori a bordo, lo ha convinto a spegnere il motore e lo ha accompagnato in una piazzola di sosta per i primi controlli sanitari. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che ha effettuato gli accertamenti e regolato il traffico. L’uomo è stato trasferito in ospedale con un’altra ambulanza.

