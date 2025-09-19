Anziano contromano sulla A11: fermato da un ambulanza messa di traverso

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

Il conducente dell’ambulanza, un giovane volontario, ha agito con rapidità per bloccare l’anziano in stato confusionale

Momenti di tensione sul raccordo autostradale che porta dall’aeroporto di Firenze all’ingresso dell’A11, dove un’ambulanza è riuscita a fermare un’auto che procedeva contromano, evitando così possibili incidenti. L’episodio è avvenuto mercoledì 17, intorno alle 22.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il conducente del mezzo di soccorso, un giovane volontario della Pubblica assistenza di Montecatini Terme, si è accorto del pericolo e ha attivato i lampeggianti, rallentando e cercando di attirare l’attenzione del veicolo che arrivava nella direzione sbagliata. Poi ha posizionato l’ambulanza di traverso, riuscendo a bloccare la corsa dell’automobile.

Alla guida della vettura, una Panda, c’era un anziano in evidente stato confusionale. Il volontario, insieme agli altri operatori a bordo, lo ha convinto a spegnere il motore e lo ha accompagnato in una piazzola di sosta per i primi controlli sanitari. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che ha effettuato gli accertamenti e regolato il traffico. L’uomo è stato trasferito in ospedale con un’altra ambulanza.

Notizie correlate

Castelfiorentino
Cronaca
19 Settembre 2025

Furto alla Coop di Castelfiorentino nella notte: ingresso sfondato con un'auto

Furto questa notte alla Coop di Castelfiorentino dove ignoti, nel cuore della notte, hanno sfondato con un’auto la saracinesca e l’ingresso del centro commerciale. È successo intorno alle 3.30 quando [...]

Empoli
Cronaca
19 Settembre 2025

Empoli in Azione: "Due proposte per promuovere l'interculturalità nella comunità empolese"

Empoli in Azione, tramite il suo segretario Luca Ferrara, rivolge un appello al Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, per l'adozione di due importanti iniziative volte a promuovere l'interculturalità e il [...]

Firenze
Cronaca
19 Settembre 2025

Principio di incendio al museo dell'Opera del Duomo a Firenze

Paura nella serata di giovedì in piazza del Duomo, dove intorno alle 19 è scoppiato un principio di incendio all’interno della caffetteria del museo dell’Opera del Duomo. A innescare le [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina