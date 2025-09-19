L'elettrico frena, anche la Atop soffre. Cgil: "Monitoriamo la situazione"

Un'azienda storica, comprata pochi anni fa da un colosso, vive una situazione di difficoltà. Si tratta della Atop di Barberino Tavarnelle, che si occupa di macchine per la realizzazione di auto elettriche. Il settore non vive un momento positivo e anche alla Atop il momento è delicato. Già da mesi è stato fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, si parla di contratti di solidarietà per le 250 persone dipendenti dell'azienda, acquistata solo pochi anni fa dalla Ima.

Nei giorni scorsi alcuni spifferi erano venuti fuori dalla Atop, voci di persone in esubero, alcune fonti interne parlavano di un centinaio di persone. "Stiamo monitorando la situazione, ancora non ci è dato saperlo se ci sono posti a rischio. È in corso un'interlocuzione con l'azienda, vedremo poi nei prossimi giorni. Siamo dentro agli ammortizzatori sociali, significa non essere già in una situazione idilliaca. Poi, come governare o gestire questo momento e quali sono le azioni da mettere in campo stiamo cercando di capirlo anche noi" sono le parole di Stefano Angelini, segretario generale Fiom Firenze-Prato-Pistoia.

C'è un contratto di solidarietà, come detto, partito verso marzo e che scadrà il prossimo aprile. Ancora Angelini: "Abbiamo una situazione sicuramente di massima attenzione, a oggi non si vede un incremento di fatturato. Siamo con le antenne dritte. L'azienda ci ha detto che l'incontro fatto la scorsa settimana andrà a intensificare l'uso del contratto di solidarietà". Le azioni da mettere in campo saranno studiate nei prossimi confronti anche con l'azienda e le istituzioni.

L'azienda di Barberino lavora nell'elettrico ed "è un momento di rallentamento dell'industria, anche Atop sta soffrendo". Ima con Atop ha fatto "un grande investimento per essere punto riferimento nell'elettrico e l'automotive, un settore che adesso è in flessione, in rallentamento". Dopo la crescita degli ultimi anni, per la realtà storica del Chianti e della Valdelsa c'è una specie di frenata e anche Atop "soffre uno stallo del mercato e sconta un rallentamento complessivo del mondo elettrico" come afferma Angelini.

