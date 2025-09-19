Aulla, bambina di 3 anni chiusa in auto: liberata dai vigili del fuoco

Cronaca Aulla
Intervento rapido e coordinato con polizia locale e da un carrozziere specializzato. La piccola al sicuro in pochi minuti

Paura ieri mattina a Groppino, ad Aulla, per una bambina di tre anni rimasta chiusa in auto. La madre, dopo averla sistemata nell’abitacolo, aveva perso le chiavi e non riusciva più ad aprire il veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dalla polizia locale e da un’ambulanza. Con l’aiuto di un carrozziere specializzato, la piccola è stata liberata in circa dieci minuti, senza danni all’auto e senza spaventarla.

Il sindaco Roberto Valettini ha sottolineato che episodi come questo dimostrano l’importanza di un sistema di soccorso efficiente e coordinato. Ha evidenziato come la rapidità e la delicatezza dell’intervento abbiano permesso di gestire una situazione potenzialmente rischiosa, confermando l’eccellenza delle forze dell’ordine e dei soccorritori locali.

