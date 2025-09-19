Campi Bisenzio è pronta per la Festa dello Sport

Tutto pronto per il grande appuntamento con l’edizione 2025 di Prosport, la Festa dello Sport di Campi Bisenzio promossa dal Comune di Campi Bisenzio  in programma domenica 21 settembre dalle 10 alle 19 nel centro storico della città. La manifestazione vedrà protagoniste per tutta la giornata ben 30 associazioni sportive. Obbiettivo quello di far provare  20 diverse specialità sportive ai bambini e ai giovani di Campi Bisenzio con il centro storico che si trasformerà per un giorno in una vera e propria cittadella dello sport (con l’area prova in piazza Frà Ristoro, gli stand in via Santo Stefano e infopoint in piazza Dante) nella quale saranno allestiti campi di gioco e sarà possibile sperimentare i vari sport sotto l’occhio vigile di allenatori e dirigenti sportivi.

Nell’area esibizioni e nell’area prova sport sarà infatti possibile vedere o sperimentare una gamma incredibile di sport diversi, dai più classici come il calcio, la pallacanestro e pallavolo a discipline decisamente più insolite come il baseball o il wrestilng, a nuove passioni di massa come il padel. Si tratta insomma di una grande giornata promozionale di tutte le associazioni sportive campigiane che hanno aderito numerose e soprattutto di un' occasione per tutte le famiglie, di far sperimentare gratuitamente ai propri bambini tante discipline diverse in modo da scegliere  consapevolmente lo sport da provare a praticare nella stagione 2025/2026 che sta per aprirsi.

Saranno presenti Union basket, TC Campi Bisenzio, La Fenice Kung Fu, Sph Padel, Lancers Baseball, Artistic Roller, Officina Danza Movimento, Sci Club Lanciotto, Aks Katare, Biliardo Asd Carraresi, Ariele Ginnastica ritmica, Ludosport, Santo Stefano basket, Polisportiva I Puma, Paintball Firenze, Icw Wrestilng, Boxe Campi, Academy Ballet, Le Primule, The Family Academy, San Lorenzo calcio, Royal Caribe, Polisportiva 2M, Pallavolo Bacci, Atletica Campi, Lanciotto Calcio, Pattino d’Oro, Salsabrava, Acquanauti.

