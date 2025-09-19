Campi Bisenzio si riempie per la 'Meglio genìa'

Primi venti giorni davvero di successo straordinario per la “Meglio genìa” il calendario di eventi settembrini promosso dall’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio: tutte le manifestazioni che si sono svolte dallo scorso primo settembre hanno riscontrato grandissima partecipazione, con ovvia soddisfazione degli organizzatori. Dopo la partenza lanciata grazie ai Giochi Sammartinesi (1-5 settembre) e le celebrazioni della Liberazione, il fittissimo calendario di eventi, mostre e spettacoli ha vissuto i suoi momenti clou con le prime edizioni di Settembre Bambina e del Tempo del Fierone nel Parco di Villa Rucellai, due appuntamenti dedicati ai più piccoli che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone.

Animatissimo anche l’atrio comunale dove sul palco di Spazio Comune si sono alternati talk show, presentazioni di libri e sfilate di moda con protagoniste tante associazioni del territorio. Splendido il concerto d’autunno che il maestro Massimo Barsotti ha tenuto il 7 settembre in memoria della moglie Fulvia in un Teatro esaurito in ogni ordine di posti: una serata che ha toccato l’anima di centinaia di campigiani. Memorabile anche la presentazione della stagione teatrale del Teatro Dante Carlo Monni avvenuta il 12 settembre in una piazza Dante trasformata nel salotto culturale della città, così come ben ruiuscita è stata la successiva Festa della Protezione civile.

Tanti appuntamenti che hanno avuto come unico comune denominatore il coinvolgimento della cittadinanza che ha risposto alla grande riappropriandosi anche simbolicamente di spazi importanti come il Parco Rucellai o lo stesso atrio del Palazzo comunale. La Meglio Genìa va avanti a tutta forza fino alla fine del mese con altri momenti imperdibili come la “festa di compleanno” del grande vignettista Giuliano che festeggerà sabato sera (20 settembre) a Spazio Comune i suoi incredibili novant’anni fatti di satira e umorismo.

Domenica 21 settembre invece le strade del centro si animeranno con i colori della associazioni sportive di Campi Bisenzio che celebreranno la Festa dello sport, con dimostrazioni, gazebo e quant’ altro dalle 10 alle 19 con base operativa proprio nell’atrio del Comune di Campi Bisenzio in piazza Dante.

Altro grandissimo appuntamento con il ritorno per una campigiana Doc è in programma invece il 23 settembre quando le porte del Teatro Dante Carlo Monni si apriranno per la presentazione dell’ultimo romanzo di Chiara Francini, per altro ambientato proprio a Campi Bisenzio. Gran finale come tradizione vuole con il Palio della Pecora che si terrà il 27 settembre al circolo di Sant’Angelo a Lecore. Il consiglio però è di andare subito a spulciare il calendario completo degli appuntamenti su www.comune.campi-bisenzio.fi.it/megliogenia2025 dove troverete il dettaglio di tutte le iniziative dei prossimi giorni e sicuramente troverete anche il giusto pretesto per uscire di casa e venire a Campi Bisenzio.

Fonte: Ufficio stampa