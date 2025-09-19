Castel del Bosco, Arco di Castruccio: "Il Dae torna nella gestione delle associazioni"

Le Associazioni del Comune di Montopoli in val d’Arno negli anni hanno mostrato grande senso di solidarietà e senso civico supportandosi reciprocamente al fine di mantenere operativo e funzionante il defibrillatore situato nella frazione di Castel del Bosco in Piazza Capponi.

L’Associazione Culturale Arco di Castruccio, dal maggio del 2019 aveva dato disponibilità e si è fatta carico della gestione e manutenzione del DAE, subentrando all’associazione Sportiva della frazione che si era sciolta. Il 16 settembre 2025 l’Associazione Culturale Arco di Castruccio, insieme alle Associazioni della frazione di Castel del Bosco, Geniali ODV, Il Bruscello, Circolo Endas e Bugghyladia RC Track, attente anche alla tutela della salute della popolazione, si sono riunite e hanno definito l’accordo per far tornare la gestione del DAE di Piazza Capponi, direttamente sotto il controllo delle associazioni boschigiane. L’associazione Geniali ODV sarà l’associazione che si farà carico della direzione principale e degli aspetti formali, sempre affiancata e sostenuta delle altre associazioni.

L’Associazione culturale Arco di Castruccio, che nel mantenere in vita la funzionalità a norma di legge del Dae ha avuto il prezioso supporto e collaborazione, per gli aspetti prettamente più tecnici, della Pubblica Assistenza di Montopoli in v/a, che ringrazia ancora una volta, con grande orgoglio e senso solidaristico, il 16 settembre ha passato il testimone nelle mani delle associazioni del territorio boschigiano.

Fonte: L’Associazione Culturale Arco di Castruccio