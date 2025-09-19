Certaldo, completata la nuova passerella tra via Trento e via Bruno Ciari

Il ponte verrà intitolato a Salvino Pertici, sindaco di Certaldo tra il 1946 e il 1959, che contribuì alla ricostruzione post-bellica e allo sviluppo della città
Mercoledì 24 settembre dalle ore 12.00 verrà inaugurata ufficialmente la nuova passerella tra via Trento e via Bruno Ciari a Certaldo.
Il ponte è intitolato in memora di Salvino Pertici, sindaco di Certaldo dal 1946 al 1959, che guidò la città negli anni della ricostruzione post-bellica e contribuì significativamente allo sviluppo della città.
L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa alla cerimonia di inaugurazione della passerella.
