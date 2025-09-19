Corteo Pro Palestina, cambia la viabilità a Empoli

Con ordinanza n.404 del 19 settembre 2025, sono stati disposti i provvedimenti di viabilità temporanei necessari allo svolgimento del Corteo Pro-Palestina in programma per sabato 20 settembre con ritrovo alle ore 16.30 in piazza Don Minzoni.
Si ordina la sospensione della circolazione veicolare per il tempo necessario al transito del corteo dalle 16.30, fino al termine della manifestazione, seguendo l'itinerario della manifestazione:
piazza Don Minzoni, via Roma (in contromano), piazza della Vittoria, via Jacopo Carrucci, via Ferruccio Busoni, via Giulio Masini, via Emilio Bardini, rotatoria Via Bisarnella, viale Francesco Petrarca, viale Cesare Battisti, piazza Guido Guerra, via Giuseppe Mazzini, piazza Giacomo Matteotti e termine del corteo in piazza Farinata degli Uberti.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
<< Indietro