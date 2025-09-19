I dipendenti della Sto ripuliscono parcheggio del Terrafino

Attualità Empoli
Il secondo appuntamento pubblico del cartellone di iniziative 'Un autunno per l'ambiente' si è tenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, nella zona industriale del Terrafino.

Per il secondo anno consecutivo, i dipendenti della Sto Italia Srl, azienda che si occupa di soluzioni di edilizia sostenibile, hanno ripulito un'area adibita a parcheggio adiacente a via I Maggio.

L'iniziativa è organizzata da Legambiente Empoli con il coordinamento del Comune di Empoli, mentre Alia Plures ha fornito ai partecipanti il materiale per la pulizia.

Tante e tanti dipendenti si sono rimboccati le maniche per ripulire un'area che molti incivili hanno lasciato carica di cartacce, bottiglie, mozziconi e tanti altri rifiuti indifferenziati.

Sul posto l'assessora alla Transizione Ecologica che ha consegnato anche del materiale informativo di Alia Plures legato al corretto conferimento dei rifiuti. L'assessora ha ringraziato i lavoratori che hanno dedicato parte del loro tempo per questa importante iniziativa, tra le prime del cartellone 'Un autunno per l'ambiente'. Si è congratulata infine per la dedizione alla causa, confermando il sostegno tra pubblico e privato per questioni importanti come l'ambiente, il decoro urbano e le soluzioni all'inquinamento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

