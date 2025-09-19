Due giorni di lutto cittadino a Calenzano

Il sindaco di Calenzano ha proclamato il lutto cittadino da domenica 21 settembre, Giornata internazionale della pace, a martedì 23 settembre, giornata in cui la Rete degli Enti locali per i diritti del popolo palestinese – a cui il Comune di Calenzano aderisce – ha lanciato una giornata di iniziative di sostegno verso la Palestina.

Ritenuto che i popoli non possano rimanere inerti di fronte al tragico sviluppo del conflitto in Medio Oriente e richiamato lo Statuto comunale in cui si afferma che il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli ispirandosi ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, il sindaco dispone di esporre la bandiera a lutto sugli edifici comunali. Inoltre, dalle ore 11 alle ore 11,15 di martedì 23 settembre, dispone la sospensione delle attività degli uffici comunali e invita la cittadinanza a raccogliersi in silenzio e a sospendere le proprie attività o manifestare nelle forme ritenute più opportune la propria adesione al cordoglio per le oltre 60mila vittime a Gaza dall’inizio del conflitto.

Il Comune di Calenzano aderisce inoltre lunedì 22 settembre alla staffetta di lettura collettiva “Non un nome di meno” organizzata dall’associazione Donne insieme per la pace: in piazza Vittorio Veneto, dalle ore 20 alle ore 21, è prevista con le associazioni del territorio la lettura dei nomi dei bambini morti dall’inizio del conflitto a Gaza.