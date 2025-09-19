Empoli in Azione: "Due proposte per promuovere l'interculturalità nella comunità empolese"

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Luca Ferrara di Empoli in Azione

Empoli in Azione, tramite il suo segretario Luca Ferrara, rivolge un appello al Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, per l'adozione di due importanti iniziative volte a promuovere l'interculturalità e il rispetto delle diverse sensibilità all'interno della comunità empolese. La prima richiesta riguarda l'adesione delle scuole empolesi per l’anno scolastico 2025-2026 all'Associazione Comitato 3 Ottobre. "Chiediamo all'Assessore alla Scuola di sollecitare degli incontri dei nostri istituti scolastici con questa importante realtà," dichiara Luca Ferrara. Il Comitato 3 Ottobre, infatti, nasce con l'obiettivo di commemorare le vittime dei naufragi e promuovere la memoria, l'accoglienza e l'integrazione, con un forte focus sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi delle migrazioni e del rispetto dei diritti umani. "Crediamo che incontrare questo comitato possa arricchire il percorso formativo dei nostri ragazzi, stimolando la riflessione e l'empatia verso chi affronta percorsi difficili," aggiunge Ferrara.

La seconda proposta è rivolta al Corpo di Polizia Municipale dell'Empolese Valdelsa e consiste nell'adozione di una checklist specifica per la gestione delle emergenze che tenga conto degli aspetti socioculturali e delle usanze culturali delle persone. "Siamo venuti a conoscenza di una checklist elaborata dal governo inglese per le loro forze dell’ordine e di soccorso, che fornisce linee guida su come interagire con individui di diverse provenienze culturali durante situazioni di massima urgenza, ad esempio nella comunicazione di lutti o in altre circostanze delicate," spiega il segretario di Empoli in Azione. "Riteniamo fondamentale che la nostra Polizia Municipale possa disporre di uno strumento simile. Conoscere e rispettare le diverse usanze culturali, come le pratiche legate alla comunicazione del lutto o le diverse modalità di comunicazioni in un ambiente interculturale, possa contribuire a costruire una società più coesa e rispettosa della dignità delle persone".

Fonte: Luca Ferrara, Segretario Empoli in Azione

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
18 Settembre 2025

Uomo investito a Empoli: trasportato in pronto soccorso

Paura nella serata di oggi in via Lucchese, dove intorno alle 19.30 un uomo, al momento senza generalità, è stato investito da un’automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati [...]

Empoli
Cronaca
17 Settembre 2025

Servizi straordinari di controllo nell'Empolese Valdelsa: oltre 130 persone identificate, ritirata una patente

Servizi straordinari di controllo nel territorio dell'Empolese Valdelsa: negli ultimi 4 giorni sono stati quasi 60 i militari, 24 pattuglie dei carabinieri di Empoli e delle squadre di intervento operativo [...]

Empoli
Cronaca
16 Settembre 2025

West Nile a Empoli: l'Asl lo segnala come "probabile". Un caso anche a Prato

Sono stati segnalati due casi di West Nile alle alle Unità Funzionali Igiene Pubblica e Nutrizione di Prato ed Empoli. Sono due persone che hanno contratto il virus fuori dalla [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina