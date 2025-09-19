Empoli in Azione: "Due proposte per promuovere l'interculturalità nella comunità empolese"

Empoli in Azione, tramite il suo segretario Luca Ferrara, rivolge un appello al Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, per l'adozione di due importanti iniziative volte a promuovere l'interculturalità e il rispetto delle diverse sensibilità all'interno della comunità empolese. La prima richiesta riguarda l'adesione delle scuole empolesi per l’anno scolastico 2025-2026 all'Associazione Comitato 3 Ottobre. "Chiediamo all'Assessore alla Scuola di sollecitare degli incontri dei nostri istituti scolastici con questa importante realtà," dichiara Luca Ferrara. Il Comitato 3 Ottobre, infatti, nasce con l'obiettivo di commemorare le vittime dei naufragi e promuovere la memoria, l'accoglienza e l'integrazione, con un forte focus sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi delle migrazioni e del rispetto dei diritti umani. "Crediamo che incontrare questo comitato possa arricchire il percorso formativo dei nostri ragazzi, stimolando la riflessione e l'empatia verso chi affronta percorsi difficili," aggiunge Ferrara.

La seconda proposta è rivolta al Corpo di Polizia Municipale dell'Empolese Valdelsa e consiste nell'adozione di una checklist specifica per la gestione delle emergenze che tenga conto degli aspetti socioculturali e delle usanze culturali delle persone. "Siamo venuti a conoscenza di una checklist elaborata dal governo inglese per le loro forze dell’ordine e di soccorso, che fornisce linee guida su come interagire con individui di diverse provenienze culturali durante situazioni di massima urgenza, ad esempio nella comunicazione di lutti o in altre circostanze delicate," spiega il segretario di Empoli in Azione. "Riteniamo fondamentale che la nostra Polizia Municipale possa disporre di uno strumento simile. Conoscere e rispettare le diverse usanze culturali, come le pratiche legate alla comunicazione del lutto o le diverse modalità di comunicazioni in un ambiente interculturale, possa contribuire a costruire una società più coesa e rispettosa della dignità delle persone".

Fonte: Luca Ferrara, Segretario Empoli in Azione

