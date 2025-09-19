Settimana di letture e laboratori a Palazzo Leggenda per bambini e ragazzi

La biblioteca Palazzo Leggenda ha ancora tante attività per voi. Guardiamole insieme! Sfogliando il programma ecco che la settimana comincia subito con le letture ad alta voce del mercoledì "Una torre di storie" dalla Torre del Palazzo leggendario, per poi passare al giovedì coi gruppi di lettura per ragazze e ragazzi e al venerdì con un laboratorio creativo dedicato allo squalo.

Da segnare in agenda doppio appuntamento: sabato 27 settembre 2025, alle 10.30, mattinata con ‘I ricordi dell’estate’ perché anche se lentamente questo periodo dell’anno se ne sta andando, si potrà realizzeremo un album dei ricordi più belli per non dimenticare emozioni e avventure condivise con chi amiamo. Attività per bambine e bambini dai 5 ai 9 anni. Prenotazione consigliata.

E poi a grande richiesta, torna ma alle 16.30, ‘Exploring English’, le letture in lingua inglese. Attività per bambine e bambini 6-10 anni. Prenotazione consigliata.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO - Sabato 20 settembre, alle 10.30, Maschera e pinne! Ultimi bagni, ma serve comunque la giusta attrezzatura. Ecco come realizzare una maschera di tutto rispetto, con gli accessori più stravaganti e colorati, per andare a vedere che succede in fondo al mare. Attività per bambine e bambini dai 5 ai 9 anni. Prenotazione consigliata.

Alle 16.30, Dal libro al fare, Disegniamo la pace: lettura e laboratorio creativo per bambini dedicato alla Giornata Internazionale della Pace, tra disegni, simboli e messaggi di armonia.

Lettura e laboratorio per bambine e bambini da 4 a 8 anni. Prenotazione consigliata

Mercoledì 24 settembre, alle 17, Una torre di storie: un momento speciale in biblioteca per leggere insieme albi illustrati e vivere mille avventure tra le pagine. Letture per bambine e bambini dai 3 a 7 anni; giovedì 25 settembre, alle 17, spazio ai Gruppi di lettura a Palazzo! Unisciti al Gruppo di Lettura in biblioteca: tra libri, emozioni e confronto, scopri nuove storie e condividi la passione per la lettura in un ambiente accogliente e aperto a tutti. L’incontro è pensato per ragazze e ragazzi da 11 a 15 anni.

Venerdì 26 settembre, alle 17, si dovrà essere pronti a tuffarsi in un’avventura tra onde e creatività con ‘Attenti allo Squalo… di Carta!’. Palazzo Leggenda si trasformerà in un coloratissimo oceano per un laboratorio pensato per piccoli esploratori. Con forbici, colla e carta colorata, costruiremo insieme un simpatico squalo dai denti aguzzi, ma niente paura: questo squalo morde solo… di risate!

Attività per bambine e bambini 4-8 anni. Prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: Palazzo Leggenda, via Paladini snc, Empoli (FI), 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it e per tutti i dettagli sul programma ecco il link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-delle-iniziative-di-palazzo-leggenda-dal-17-settembre/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa