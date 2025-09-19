Fachpack 2025: IRPLAST alla fiera europea di packaging di Norimberga con i nastri adesivi 'Greenline'

IRPLAST presenta soluzioni packaging innovative sostenibili a FACHPACK 2025 (Hall 3, Stand 3-203), la fiera europea del packaging, in programma a Norimberga (Germania) dal 23 al 25 settembre. Protagonista sarà la linea GREENLINE, composta da nastri adesivi sostenibili realizzati con materie prime circular LOOPP e biocircular NOPP, NOPP+. Tra le principali novità: AIRTAPE (-30% di plastica) e il nastro adesivo ECO+100 prodotto in-house con film BOPP 100% rigranulato. Top di gamma è il NOPP+, un nastro costituito da film 100% di origine naturale e dall’adesivo biocircular, riconosciuto e certificato da ISCC PLUS come carbon neutral (zero emissioni di CO2).

La gamma completa dei film sostenibili di IRPLAST è costituita da: NOPP (Natural Oriented Polypropylene), ottenuti da fonti rinnovabili come tall oil, resine provenienti da scarti della lavorazione del legno; NOPP+ realizzati con materie prime di origine vegetale di scarto (UCO - used cooking oil, oli esausti), che non prevedono lo sfruttamento di terreni agricoli (no-ILUC), né di derivati animali e i LOOPP, realizzati

a partire da olio di pirolisi ottenuto tramite riciclo chimico di materiale post-consumo. Tutti i film NOPP, NOPP+ e LOOPP sono adatti per tutti i settori che attualmente utilizzano il BOPP.

Qui di seguito, in sintesi, la gamma completa dei nastri adesivi di IRPLAST. Per maggiori approfondimenti: Print tape division: Elevata qualità di stampa

- Green line: NOPP, NOPP+, LOOPP, Eco+100, Airtape

- Nastri da imballaggio standard: Acrilici, Hot Melt, Tamper, Poly+

- Nastri Speciali: etichette Apri&Chiudi, Food Contact Tape, Spoletatto, Pouch, Removibili, Easy Open, Nastro segnaletico.

La centralità della sostenibilità nel modello di business di IRPLAST ha determinato la riduzione degli spessori, l’incremento dell’impiego di materie prime derivanti sia da riciclo chimico sia da rinnovabili, unitamente al recupero e al riciclo dei materiali in un nuovo ciclo produttivo, per la realizzazione di soluzioni di packaging multistrato monomateriali riciclabili (ideale per sostituire i multimateriali e le strutture più complesse), che rispondono alle nuove normative europee, quali la PPWR. Questi film presentano le stesse caratteristiche tecnico-meccaniche di quelli prodotti con materia prima vergine, continuando a garantire le elevate performance tecniche dei nastri adesivi tradizionali, con il conseguente abbattimento delle emissioni di CO2. Nel 2019 IRPLAST è stata la prima azienda in Europa, nel food

packaging, a immettere sul mercato soluzioni realizzate a partire da materie prime sia rinnovabili che riciclate chimicamente da post-consumo, certificate ISCC PLUS. Tali film presentano le stesse performance tecniche e di idoneità al contatto alimentare dei medesimi film realizzati con materia prima vergine.

PROFILO IRPLAST S.p.A. Irplast S.p.A. | More than films www.irplast.com

IRPLAST è uno dei maggiori produttori al mondo di film in BOPP biorientato simultaneamente per la realizzazione e stampa di etichette roll-fed wrap-around, di nastri adesivi e di soluzioni multipack. Integrata verticalmente, IRPLAST è un’azienda italiana che dal 2025 è entrata nel Gruppo Toppan, colosso giapponese leader nella fornitura di soluzioni sostenibili multisettoriali. IRPLAST esporta il 75% della produzione in oltre 70 Paesi. L’azienda ha avviato un importante piano di sviluppo industriale che prevede di triplicare la capacità produttiva, grazie alla nuova linea Brückner Maschinenbau – LISIM. Questo investimento consentirà di produrre 30.000 tonnellate di film speciali per strutture multistrato riciclabili a concezione monomateriale. I tre stabilimenti produttivi, completamente automatizzati, sono localizzati, uno ad Empoli (Firenze), con capacità produttiva di oltre 500 milioni di mq e due ad Atessa (Chieti), con capacità produttiva complessiva di 44.000 tonnellate/anno di film BOPP.

Fonte: IRPLAST S.p.A. - Ufficio stampa

