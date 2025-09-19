Elezioni Regionali, FdI svela i candidati per Firenze 3: “Puntiamo al collegio più difficile d’Italia”

Ufficializzati i candidati di Fratelli d’Italia per il collegio Firenze 3. L'evento di presentazione è avvenuta stamani, 19 settembre, all’interno di una conferenza stampa tenutasi presso la sede di FdI a Empoli. La lista punta a vincere, nonostante sia "il collegio più difficile d’Italia", come hanno affermato i candidati.

All'evento ha preso parte l’onorevole Aldo Mattia, commissario provinciale di FdI per i collegi Firenze 2, 3 e 4, oltre naturalmente ai candidati Mara Cutrini, Serena Urso, Fabio Calugi e, il capolista, Federico Pavese. I candidati hanno illustrato i punti principali del programma: sicurezza, infrastrutture e sanità.

"Oggi presentiamo i candidati - ha dichiarato l’onorevole Mattia -. Mettiamo in campo persone esperte dal punto di vista amministrativo: Federico Pavese, impegnato come consigliere comunale a Montelupo; Fabio Calugi, consigliere comunale a Fucecchio e imprenditore nel settore conciario; Serena Urso, consigliera comunale a Castelfiorentino; e, infine, Mara Cutrini, da anni impegnata nel mondo del volontariato".

Mattia ha poi anticipato alcuni temi del programma elettorale - che sarà reso pubblico a breve - partendo dalla sanità e denunciando l’inefficienza e l’affollamento dei pronto soccorso nella zona del Cuoio e nell’Empolese-Valdelsa. "Vogliamo rendere la sanità più valida per i cittadini - ha affermato -, soprattutto per i più deboli e i meno abbienti, che spesso non possono permettersi visite a pagamento".

Si è parlato anche di sicurezza e infrastrutture, in particolar modo della SGC Fi-Pi-Li, "un’infrastruttura vecchia e molto frequentata, che mette in collegamento grandi città, come Firenze e Livorno, e i paesi di questa circoscrizione - ha detto Aldo Mattia -. I continui rallentamenti e le code creano disagi ai pendolari e alle imprese, che senza infrastrutture adeguate soccombono a un mercato sempre più competitivo".

"C’è la possibilità di mettere questo problema sotto i riflettori - ha aggiunto Calugi -. Il mondo delle imprese, che ha conosciuto stagioni felici, ora vive un momento di difficoltà. Si può toccare con mano il problema di avere infrastrutture non efficienti. Essendo imprenditore nel settore conciario, mi impegno molto su questo tema".

"È un territorio con un potenziale incredibile, ma abbiamo gravi problemi con le infrastrutture - ha affermato la consigliera di Castelfiorentino, Urso -. Io mi occupo di turismo e vedo un grande via vai di turisti, ma le carenze nei servizi bloccano lo sviluppo del nostro territorio e, in generale, dell’intera Regione".

Oltre alla Fi-Pi-Li, non potevano mancare osservazioni anche sulla strada regionale 429. "Un progetto di cui si parlava già decenni fa e che ancora non è concluso - ha dichiarato Pavese -. Per non parlare del ponte tra Limite e Fibbiana, ancora in una fase primordiale, di cui si discuteva già 26 anni fa".

Parlando di sicurezza, l’onorevole Mattia ha ricordato: "Ieri alla Camera dei Deputati abbiamo avuto l’approvazione della riforma sulla giustizia, un momento epocale. Si prevede l’inasprimento delle pene per chi commette atti delinquenziali. Il problema della sicurezza non riguarda solo Empoli: dobbiamo incrementare l’attività di controllo sul territorio. Ecco perché proponiamo un corpi di polizia regionale, coadiuvato ai corpi di polizia nazionali".

Secondo gli esponenti di FdI "serve una ventata di aria fresca", un cambio al governo regionale che, a detta di Pavese, dia fiducia a coloro che si sono rassegnati e che hanno smesso di recarsi alle urne. "Quello che chiediamo - ha concluso - è il voto utile: non chiediamo di votare per ideologia, ma di esprimere un voto per la Toscana. Stavolta c’è la possibilità di un cambiamento che prima non c’era mai stata".

Candidati collegio Firenze 3 Aldo Mattia - Foto di gonews.it Fabio Calugi - Foto di gonews.it Serena - Urso - Foto di gonews.it Mara Cutrini - Foto di gonews.it Federico Pavese - Foto di gonews.it

Niccolò Banchi