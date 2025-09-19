Fiaccolata a Campi Bisenzio per Gaza

(foto gonews.it)

Cittadine e cittadini, partiti politici, associazioni e realtà del territorio promuovono per il giorno lunedì 22 settembre alle ore 20.45, con ritrovo in Piazza Gramsci a Campi Bisenzio, una fiaccolata per la pace nella Striscia di Gaza, per chiedere la fine di questo drammatico genocidio e ricordare le troppe vittime civili del conflitto.

L’iniziativa nasce dal bisogno urgente di esprimere vicinanza umana e solidarietà alle popolazioni colpite, e di ribadire con forza che la guerra non può essere mai una risposta, soprattutto quando colpisce indiscriminatamente civili, bambini, famiglie.

«Accendiamo una luce contro la guerra, l’odio e l’indifferenza – dichiarano i promotori –. La fiaccolata sarà un momento di raccoglimento e di testimonianza per chiedere il rispetto dei diritti umani, il cessate il fuoco immediato e un impegno concreto per una pace giusta e duratura da parte di tutta la comunità internazionale.»

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza:
«Cammineremo insieme con una candela per dire NO alla Guerra e SI alla dignità ed al rispetto di ogni vita umana.»

Fonte: Ufficio stampa

