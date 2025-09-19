Cencione, Lega San Miniato: "Se il bando non va, c'è un'alternativa?"

Il Comune di San Miniato fa sapere che per ampliare il parcheggio del Cencione e realizzare le connesse opere di consolidamento geologico del crinale partecipa ad un bando ministeriale per intercettare 3.3 milioni di euro.

Qualora il bando non dovesse risolversi positivamente e il finanziamento ministeriale non riuscisse ad arrivare nelle casse comunali, ci chiediamo se sia previsto un piano alternativo che consenta comunque la realizzazione della fondamentale opera. Nella ipotesi di mancato accesso al finanziamento statale ci auguriamo che il Comune abbia valutato l’ipotesi di accendere un mutuo, operazione possibile da percorrere se è vero come molti sostengono che il bilancio del Comune è sano, anche se noi abbiamo forti perplessità in in proposito e la recente perdita di 2.4 milioni di euro conseguente a crediti dichiarati inesigibili sembra darci ragione. In alternativa il Comune potrebbe anche contare sul credito di 7,7 milioni di euro da incassare a seguito della vertenza del project financing e su altre entrate come la riscossione della fidejussione di circa 400 mila euro prevista nel project.

Nella occasione l’Amministrazione comunale ha fatto sapere che predisporre progetti per realizzare opere pubbliche anche prima di avere le condizioni per metterli in pratica è la strategia vincente per farsi trovare pronti a futuri bandi pubblici evitando di correre il rischio di perdere il treno. Ottima strategia, peccato che tale modo di operare sembra non sia stato praticato per accedere ai bandi PNRR considerato il modesto importo dei fondi PNRR intercettati dal Comune di San Miniato il quale, in soprannumero, è riuscito anche a perdere parte di quei pochi fondi che aveva ottenuto, come dimostra la vicenda del nido Pinocchio che non potrà essere ricostruito perché per ritardi nella concessione dell’appalto sono svaniti 1.4 milioni di fondi PNRR a suo tempo assegnati per realizzare la scuola.

Lega San Miniato

