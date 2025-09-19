Furti notturni in negozi e ristoranti di Santa Croce, tre persone denunciate

I carabinieri al termine delle indagini hanno identificato tre soggetti, uno ritenuto responsabile di ben cinque colpi in esercizi commerciali
Tre persone sono state denunciate per furti avvenuti tra il mese di agosto e i primi 15 giorni di settembre, in esercizi commerciali di Santa Croce sull'Arno. Questo il bilancio di controlli e indagini intensificati da parte dei carabinieri della Compagnia di San Miniato, per contrastare il fenomeno di furti notturni a danno di negozi e ristoranti che da mesi sta riguardando Santa Croce, portato all'attenzione anche dagli stessi imprenditori del centro.
In particolare, nell'ultimo mese, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Santa Croce sull'Arno hanno denunciato tre persone. Una di queste è ritenuta responsabile di ben cinque furti commessi in due giorni diversi. Le indagini, avviate subito dopo le denunce dei proprietari, hanno permesso di identificare i tre soggetti già noti alle forze dell'ordine per precedenti.
Secondo quanto ricostruito, gli autori si sarebbero introdotti nei locali forzando porte e vetrate e, una volta all'interno, avrebbero portato via fondi cassa, profumi, oggetti di valore dai negozi colpiti. L'identificazione, spiegano ancora i militari, è stata possibile grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza, alle testimonianze raccolte e a numerosi servizi di osservazione in abiti civili.
<< Indietro