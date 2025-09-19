Furti notturni in negozi e ristoranti di Santa Croce, tre persone denunciate

Tre persone sono state denunciate per furti avvenuti tra il mese di agosto e i primi 15 giorni di settembre, in esercizi commerciali di Santa Croce sull'Arno. Questo il bilancio di controlli e indagini intensificati da parte dei carabinieri della Compagnia di San Miniato, per contrastare il fenomeno di furti notturni a danno di negozi e ristoranti che da mesi sta riguardando Santa Croce, portato all'attenzione anche dagli stessi imprenditori del centro.

In particolare, nell'ultimo mese, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Santa Croce sull'Arno hanno denunciato tre persone. Una di queste è ritenuta responsabile di ben cinque furti commessi in due giorni diversi. Le indagini, avviate subito dopo le denunce dei proprietari, hanno permesso di identificare i tre soggetti già noti alle forze dell'ordine per precedenti.

Secondo quanto ricostruito, gli autori si sarebbero introdotti nei locali forzando porte e vetrate e, una volta all'interno, avrebbero portato via fondi cassa, profumi, oggetti di valore dai negozi colpiti. L'identificazione, spiegano ancora i militari, è stata possibile grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza, alle testimonianze raccolte e a numerosi servizi di osservazione in abiti civili.