Incidente in Fi-Pi-Li, code a Empoli

Un incidente sta bloccando la Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Empoli durante l'ora di punta, sono lunghe le code intorno alla città in direzione mare, il traffico si è congestionato anche nella viabilità interna.

Lo scontro è avvenuto in superstrada a Empoli in direzione Pisa, stando a una prima ricostruzione sarebbero coinvolti un mezzo pesante e un'auto. Non è chiara la dinamica, né se ci sono feriti.

Quel che è certo è che sono almeno due i chilometri di coda tra Empoli est e Empoli, la situazione è caotica e dovrebbe rientrare nel corso di qualche minuto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i mezzi di soccorso.