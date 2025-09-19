Grave incidente tra due auto a Empoli, una si ribalta

Cronaca Empoli
Soccorsi all'altezza dell'incrocio tra via XI Febbraio e via Bellini. Un giovane in codice rosso

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Empoli, tra via XI Febbraio e via Vincenzo Bellini. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio e in seguito all'impatto uno dei due mezzi si è ribaltato. Sul posto, alle 13.40 circa, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze della Pubblica Assistenza e della Misericordia di Empoli, i vigili del fuoco e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi.

Da quanto si apprende la squadra dei vigili del fuoco insieme al personale sanitario, ha estratto la persona che si trovava all'interno dell'auto ribaltata. Sempre dalle prime informazioni sono tre le persone, che si trovavano a bordo dei mezzi, coinvolte nell'incidente: un ragazzo, rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze, e altri due feriti in codice minore trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

