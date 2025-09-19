Fibbiana, ripartono i lavori alla cassa di espansione

Una notizia attesa da tempo: ripartono i lavori per la realizzazione della cassa di espansione di Fibbiana a Montelupo Fiorentino. L’opera ha subito alterne vicende che hanno ritardato l’esecuzione dei lavori e la loro conclusione.

I lavori di realizzazione della cassa di espansione hanno l’obiettivo di migliorare la capacità di contenimento del fiume Arno in caso di piena e di garantire una maggiore sicurezza idraulica al territorio.

Per garantire l’esecuzione dei lavori è necessario prevedere la chiusura totale del tratto interessato, al fine di tutelare sia i cittadini che gli operatori impegnati nelle lavorazioni.

Dal 22 settembre al 31 dicembre 2025 un tratto di via dell’Arno, in località Fibbiana, sarà chiuso al traffico.

Il provvedimento, adottato con ordinanza comunale, riguarda il tratto compreso tra via della Villa Mannelli e l’argine del fiume. In questa porzione di strada sarà vietato il transito veicolare, ciclabile e pedonale, oltre alla sosta che sarà soggetta a rimozione forzata.

La chiusura sarà in vigore tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, compresi sabati e festivi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate