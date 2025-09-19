Fibbiana, ripartono i lavori alla cassa di espansione

Attualità Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Una notizia attesa da tempo: ripartono i lavori per la realizzazione della cassa di espansione di Fibbiana a Montelupo Fiorentino. L’opera ha subito alterne vicende che hanno ritardato l’esecuzione dei lavori e la loro conclusione.

I lavori di realizzazione della cassa di espansione hanno l’obiettivo di migliorare la capacità di contenimento del fiume Arno in caso di piena e di garantire una maggiore sicurezza idraulica al territorio.

Per garantire l’esecuzione dei lavori è necessario prevedere la chiusura totale del tratto interessato, al fine di tutelare sia i cittadini che gli operatori impegnati nelle lavorazioni.

Dal 22 settembre al 31 dicembre 2025 un tratto di via dell’Arno, in località Fibbiana, sarà chiuso al traffico.

Il provvedimento, adottato con ordinanza comunale, riguarda il tratto compreso tra via della Villa Mannelli e l’argine del fiume. In questa porzione di strada sarà vietato il transito veicolare, ciclabile e pedonale, oltre alla sosta che sarà soggetta a rimozione forzata.

La chiusura sarà in vigore tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, compresi sabati e festivi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
18 Settembre 2025

Sciopero Cgil "Per Gaza", il sostegno dall'Unione Empolese Valdelsa

Venerdì 19 settembre è stato indetto uno sciopero dal sindacato Cgil in tutta Italia in solidarietà alla popolazione palestinese. Sostenendo lo sciopero generale di Venerdì prossimo, i Comuni dell'Unione Circondario [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
16 Settembre 2025

Montelupo celebra i valori dello sport: assegnati i Premi 'Carlo Castellani' 2025

Che lo sport riesca a unire non è certo una novità. Ma la serata dedicata al Premio dello Sport “Carlo Castellani”, giunto quest’anno alla sua terza edizione, lo ha ribadito [...]

Empoli
Attualità
16 Settembre 2025

Centri estivi Uisp 2025, record di partecipanti tra sport, giochi e cultura

Con la ripartenza dell’anno scolastico si sono conclusi i centri estivi Uisp 2025, che avevano preso il via a metà giugno scorso. Quasi tre mesi di attività nei comuni di [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina