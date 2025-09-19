Lavori sulla strada di San Pantaleo: riunione con la cittadinanza

Lunedì 22 settembre inizieranno i lavori a Vinci per la sistemazione della strada di San Pantaleo con il consolidamento dell'argine del Vincio.

Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre sarà necessaria la chiusura totale della strada. Il servizio dello scuolabus della linea 6 sarà garantito anche se subirà una variazione di orario che sarà comunicata tempestivamente alle famiglie.

Per spiegare i dettagli dell'intervento e per confrontarsi con i cittadini su come attenuare eventuali disagi nei tre mesi previsti per completare i lavori, il sindaco di Vinci ha indetto una riunione per sabato 20 settembre alle 11.30 presso il Circolo di Apparita.

