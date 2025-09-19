Lavori sulla strada di San Pantaleo: riunione con la cittadinanza

Lunedì 22 settembre inizieranno i lavori a Vinci per la sistemazione della strada di San Pantaleo con il consolidamento dell'argine del Vincio.
Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre sarà necessaria la chiusura totale della strada. Il servizio dello scuolabus della linea 6 sarà garantito anche se subirà una variazione di orario che sarà comunicata tempestivamente alle famiglie.
Per spiegare i dettagli dell'intervento e per confrontarsi con i cittadini su come attenuare eventuali disagi nei tre mesi previsti per completare i lavori, il sindaco di Vinci ha indetto una riunione per sabato 20 settembre alle 11.30 presso il Circolo di Apparita.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Vinci
Empoli
Attualità
6 Settembre 2025
Domani, 7 settembre, un’area tra Empoli e Vinci sarà interessata dall’evacuazione di circa 5000 persone per consentire la rimozione dell'ormai noto ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del nuovo Teatro Il [...]
Empoli
Front Office
5 Settembre 2025
Autolinee Toscane informa che, a seguito delle operazioni di evacuazione per la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto in un’area di cantiere, domenica 7 settembre 2025, dall’inizio del servizio e [...]
Vinci
Front Office
1 Agosto 2025
Per consentire i lavori di ripristino in somma urgenza in relazione alla manutenzione delle strade colpite dalle frane dello scorso marzo, il Comune di Vinci ha emesso un’ordinanza che istituisce [...]
<< Indietro