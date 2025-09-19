Sequestrate 20 tonnellate di pesce congelato dal Senegal al porto di Livorno

Sequestrata un'ingente partita di prodotti ittici congelati trasportata in un container proveniente dal Senegal.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno e dai militari della Guardia costiera livornese, il carico, non conforme alla regolamentazione europea, era di circa 20 tonnellate per un valore di 173mila euro.

La normativa europea contro la pesca illegale prevede che tutti i prodotti ittici provenienti da Paesi extra-Ue siano sottoposti a una scrupolosa analisi della certificazione di cattura, che deve attestare la legalità del pescato in conformità con le leggi internazionali.

Le verifiche hanno accertato che la quantità dichiarata non era compatibile con le caratteristiche dei pescherecci indicati nella documentazione e che le etichette riportate sulle confezioni destinate al mercato italiano non erano autentiche.

A seguito degli accertamenti, il carico è stato sequestrato, confiscato e respinto in Senegal, mentre all’importatore è stata comminata una sanzione amministrativa.