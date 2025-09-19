Fucecchio, proseguono i lavori di manutenzione ordinaria del verde

Banchine stradali e giardini pubblici sono al centro degli interventi di manutenzione del verde programmati dal Comune di Fucecchio.

Lunedì 15 settembre è iniziato il secondo taglio ordinario delle banchine stradali sul territorio comunale, intervento che andrà avanti anche per tutta la prossima settimana. La ditta incaricata, oltre al taglio del verde lungo le banchine, è contestualmente impegnata anche nella raccolta dei rifiuti presenti lungo le strade, con il supporto di Alia Servizi Ambientali. Una volta terminato il taglio sull'intero territorio comunale, è in programma un intervento suppletivo da parte del Comune su alcune specifiche strade per migliorare la visibilità nei punti più critici, così da garantire una maggiore sicurezza per gli utenti.

Nel frattempo, la ditta incaricata sta proseguendo anche l'opera di manutenzione ordinaria del verde nei parchi pubblici e nei giardini delle scuole, intervento che sta interessando anch'esso l'intero territorio comunale attraverso il taglio dell'erba e la spalcatura di piante e cespugli.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa