Il Mercatale di Empoli: sabato mattina tra eccellenze agricole e prodotti di qualità

Attualità Empoli
Sabato 20 settembre 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella

Il sabato mattina della qualità dei prodotti agricoli. Nuovo appuntamento con “Il Mercatale in Empoli” in via Bisarnella, dalle 8 alle 13, domani 20 settembre 2025.

Gli affezionati espositori che porteranno le loro eccellenze saranno: l’orto di Paglione di Certaldo con verdure di stagione; l’azienda agricola Fustolatico con vino e olio extravergine di oliva; la Belvedere con farine, pasta e farro e poi, il parmigiano reggiano della Cooperativa agricola del Frignano; la fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva.

Si prosegue con i salumi, la carne di vitello, di maiale, di pollo e di coniglio di Marco macelleria; l’azienda agricola Marco Scarselli porterà frutta e verdura di Fucecchio; Roberto Romagnoli con carne di vitello di maiale, salumi, pasta di grano antichi, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado); la Contadina con formaggi caprini e l’azienda agricola Luigina d'Ercole con le verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli

