Multe false a Pisa: il Comune e Pisamo invitano a fare attenzione e a segnalare alla Polizia Municipale

Il Comune di Pisa e Pisamo informano i cittadini che da ieri pomeriggio, giovedì 18 settembre, nelle zone di San Francesco e San Martino, in particolare in via Ridolfi e sui Lungarni, sono state segnalate sanzioni fasulle, simili a quelle elevate dagli ausiliari del traffico per le violazioni delle strisce blu, che riportano in maniera abusiva il logo del Comune di Pisa.

Questi falsi verbali, simili a quelli originali, presentano però alcune anomalie: mancano il numero di matricola dell’ausiliario del traffico che ha emesso la sanzione, il modello, la marca e la targa del veicolo, oltre alla città e alla via in cui è stata contestata la presunta infrazione. Inoltre, non sono indicate le modalità di pagamento, ma compare soltanto un QR code accompagnato da una scritta con diversi errori ortografici.

Si invita pertanto chiunque abbia ricevuto una multa sospetta a non effettuare alcun pagamento e a rivolgersi direttamente alla Polizia Municipale per verificare l’autenticità della sanzione. Il presidente di Pisamo ha presentato denuncia alla Polizia Municipale per tutelare i cittadini e Pisamo, con l’auspicio che siano individuati i responsabili delle false sanzioni. Per ulteriori informazioni o segnalazioni è possibile contattare la Polizia Municipale al numero 050910811.

Una delle multe false

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

