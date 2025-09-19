Musica, a Il Momento il Quartetto Sheherazade

Secondo appuntamento del “Fortissimissimo Metropolitano”, il festival degli Amici della Musica di Firenze realizzato in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli, e in questa occasione anche con il Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, con l’esibizione del Quartetto Sheherazade, domenica 21 settembre, alle ore 18, sul palco del Teatro Il Momento di Empoli.

Il programma prevede l’esecuzione di due rilevanti pagine di musica da camera, a cominciare dal Quartetto in do minore op. 15 di Gabriel Fauré, iniziato nel 1876 e terminato nel 1883, uno dei grandi risultati del compositore francese nella produzione per piccoli gruppi strumentali, con le sue pagine raffinate e intime in contrapposizione ad una certa magniloquenza molto à la mode in quegli anni.

Segue il Quartetto in do minore op. 60 di Johannes Brahms, grande composizione romantica coeva (1875), anche se di fatto messa sullo spartito già una ventina d’anni prima, in origine come Trio d’archi con pianoforte, e comunque con tutte le “note” peculiari dello stile, della fantasia e della passione del sommo musicista amburghese in viaggio tra classicismo peculiare e "Sturm und Drang".

GLI INTERPRETI

Il Quartetto Sheherazade si forma nel 2023 al Conservatorio di Firenze sotto la guida di Daniela De Santis. Approfondisce il repertorio romantico frequentando masterclass con Andrea Nannoni, Quartetto Indaco, Pere Joan Carrascosa. Nel 2024 viene selezionato per suonare nella Sala Coro del Teatro del Maggio.

Irene Sammartano si forma con Andrea Tavani, Virginia Ceri, Angela Savi e Stefano Bianchi e al Liceo Musicale Dante con Beatrice Bianchi. Nel 2018 è ammessa al Conservatorio di Firenze dove studia con Marco Lorenzini e Massimo Coco. Attualmente è allieva di Salvatore Quaranta e collabora con l’Orchestra da Camera Fiorentina.

Leonardo Ruggiero studia al Conservatorio di Firenze con Giovanna Prestia e Giampaolo Nuti, conseguendo il diploma di II livello. Nel 2021 è ammesso come studente Erasmus alla HMT “Felix Mendelssohn” di Lipsia.

Laureata in viola alla Scuola di Musica di Fiesole e al Conservatorio di Cesena, Caterina Bernocco frequenta Biennio in Musica da Camera al Conservatorio di Firenze, e la Laurea Magistrale al Dipartimento di Musicologia di Cremona (Università di Pavia).

Andrea Abategiovanni inizia a studiare chitarra all’Istituto “Masini” di Forlì, terminando i suoi studi al Conservatorio di Rimini. Successivamente inizia lo studio del violoncello al Liceo Musicale “A. Canova” di Forlì con Tatyana Mukhambet. Frequenta il Conservatorio di Firenze nella classe di Lucio Labella Danzi.

INFO E PRENOTAZIONI

L'ingresso è gratuito, è necessaria la prenotazione da effettuarsi al link: https://amicimusicafirenze.it/events/quartetto-sheherazade/ o contattando la segreteria del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

