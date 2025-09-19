Parte il Punto Digitale Facile nel Coop.fi di Cascina

I Punti Digitale Facile arrivano anche nei Coop.fi: grazie alla collaborazione con Regione Toscana da oggi il servizio di supporto nell’uso delle nuove tecnologie prende il via nel superstore di Cascina (Via del Fosso Vecchio, Navacchio), dove il punto digitale vede la collaborazione di Misericordia di Navacchio che svilupperà varie attività, proponendo corsi di alfabetizzazione digitale, eventi sul tema e attività di sportello. Il Punto digitale Facile, che sarà operativo da oggi al 30 novembre, sarà operativo tutti i venerdì, dalle 16.00 alle 18.30.

Da giugno a oggi sono stati attivati Punti Digitale Facile nei supermercati Coop di Pistoia, San Giuliano Terme (Coop.fi Arena Metato) Firenze (Coop.fi di Gavinana) e nei punti vendita di Lucca Viale Puccini, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini e Montevarchi.

L’avvio dei Punti Digitale Facile rientra in un più ampio progetto promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a raggiungere almeno due milioni di cittadini sul territorio nazionale entro il 2025, grazie a tremila Punti Digitale Facile. In Toscana l’obiettivo è di raggiungere 136mila cittadini grazie all’apertura di 169 Punti digitale Facile, già tutti attivi, ai quali si aggiungono anche i Punti che verranno via via attivati nei supermercati di Unicoop Firenze. Obiettivo del progetto è fornire competenze digitali di base e supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del divario digitale culturale che attualmente allontana l’Italia dalla media europea.

L’iniziativa è stata presentata oggi pomeriggio, venerdì 19 settembre, presso il Coop.fi di Cascina alla presenza di Giulia Guainai, Assessore al Sociale del Comune di Cascina, Fabrizio Giorgetti, Vicepresidente della sezione soci Coop di Cascina, Marco Lenzini, Coordinatore Generale Misericordia di Navacchio e Regione Toscana.

L’inaugurazione di oggi ha dato il via anche ad un ciclo di incontri sui temi del mondo digitale, con approfondimenti sugli aspetti della sicurezza e delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

L’incontro di oggi, dedicato a cyberbullismo e cyberstalking, ha visto la partecipazione di Simona Cotroneo, referente del Progetto "Fair-play" Gruppo Paim e di Luca Cadonici, consulente Informatico Forense. Ad ottobre, quattro gli appuntamenti in calendario presso il Coop.fi di Cascina (ore 16.30):

- Venerdì 10 ottobre – “Le app”

- Venerdì 17 ottobre – “La sanità regionale on line” – parte 1

- Venerdì 24 ottobre - “La sanità regionale on line” – parte 2

- Venerdì 31 ottobre – “Lo smartphone”

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa