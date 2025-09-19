Piombino, ruba superalcolici per mille euro al supermercato: denunciato 35enne

Bottiglie di liquori pregiati per un valore di circa mille euro sottratte dagli scaffali di un supermercato cittadino. Protagonista della vicenda un 35enne originario dell’Est Europa, già noto alle forze dell’ordine, denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo con l’accusa di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe introdotto più volte all’interno del punto vendita, riuscendo a impossessarsi di diverse bottiglie di alcolici, alcune custodite in un espositore chiuso a vetro. Dopo averle occultate addosso, avrebbe tentato di uscire senza pagare.

A insospettire un dipendente è stato il comportamento ripetuto del cliente, che entrava e usciva dal supermercato senza fare acquisti. L’uomo, accortosi di essere osservato, si è allontanato in fretta. Solo in seguito, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile ricostruire l’intera dinamica del furto.

Ultimate le formalità, il 35enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Livorno.

