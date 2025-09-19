Piombino, sottrae 10 euro e scappa: denunciato 24enne

Ha reagito male al rifiuto di un prestito, arrivando a strappare di mano pochi euro a un conoscente. Un cittadino nordafricano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente in zona, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del NORM della Compagnia di Piombino con l’accusa di furto aggravato.

A chiedere l’intervento dei militari è stato un 19enne, anch’egli nordafricano, che nella notte si trovava nei pressi di un distributore automatico di tabacchi. Avvicinato dal connazionale, suo conoscente, avrebbe negato una richiesta di denaro. L’altro, in evidente stato di alterazione, avrebbe allora strappato dalle sue mani una banconota di meno di dieci euro che la vittima stava per inserire nella macchina, per poi allontanarsi rapidamente.

Grazie alle indicazioni fornite dal giovane e alla conoscenza del territorio, i carabinieri sono riusciti in breve tempo a risalire al presunto autore, deferendolo all’Autorità Giudiziaria di Livorno.

Notizie correlate