Piombino, sottrae 10 euro e scappa: denunciato 24enne

Cronaca Piombino
Condividi su:
Leggi su mobile

Il giovane avrebbe sottratto la banconota a un conoscente vicino a un distributore di tabacchi, individuato dai Carabinieri grazie alle descrizioni della vittima

Ha reagito male al rifiuto di un prestito, arrivando a strappare di mano pochi euro a un conoscente. Un cittadino nordafricano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente in zona, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del NORM della Compagnia di Piombino con l’accusa di furto aggravato.

A chiedere l’intervento dei militari è stato un 19enne, anch’egli nordafricano, che nella notte si trovava nei pressi di un distributore automatico di tabacchi. Avvicinato dal connazionale, suo conoscente, avrebbe negato una richiesta di denaro. L’altro, in evidente stato di alterazione, avrebbe allora strappato dalle sue mani una banconota di meno di dieci euro che la vittima stava per inserire nella macchina, per poi allontanarsi rapidamente.

Grazie alle indicazioni fornite dal giovane e alla conoscenza del territorio, i carabinieri sono riusciti in breve tempo a risalire al presunto autore, deferendolo all’Autorità Giudiziaria di Livorno.

Notizie correlate

Piombino
Cronaca
19 Settembre 2025

Piombino, ruba superalcolici per mille euro al supermercato: denunciato 35enne

Bottiglie di liquori pregiati per un valore di circa mille euro sottratte dagli scaffali di un supermercato cittadino. Protagonista della vicenda un 35enne originario dell’Est Europa, già noto alle forze [...]

Piombino
Cronaca
8 Settembre 2025

Aggrediscono giovane in discoteca e sotto casa, denunciati

Un 18enne e un 20enne sono stati denunciati dopo aver aggredito un giovane a Piombino. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti, la vittima stava trascorrendo una serata in una discoteca [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]



Tutte le notizie di Piombino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina