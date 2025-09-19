Prato, Calamai convoca i committenti di L’Alba per tutelare i lavoratori

Il presidente della Provincia di Prato e sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, convoca i committenti dell’Azienda L’Alba e tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella vertenza per trovare una soluzione rapida e positiva che possa garantire il diritto al lavoro degli operai. A seguito della situazione che si è creata martedì scorso dopo l’aggressione ai lavoratori in sciopero di via delle Lame a Prato, Calamai aveva garantito agli operai del picchetto il suo personale impegno per una conclusione favorevole della vicenda e il pieno reintegro in azienda dei lavoratori, che hanno ottenuto un regolare contratto dopo lunghi mesi di lotte sindacali.

"Dopo un confronto con il sindacato, ho contattato alcuni dei committenti della ditta L’Alba, di cui sono stato informato, ed ho trovato la disponibilità a partecipare la prossima settimana ad un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo in questa vicenda. - spiega Simone Calamai - Non si tratta di una riunione sindacale - non rientra tra le mie competenze - ma di un incontro promosso da un’istituzione che vuol provare a mettere ad uno stesso tavolo una serie di soggetti che credono in una filiera sana e in un lavoro rispettoso dei diritti delle persone e della legalità. Un tavolo positivo di soggetti che vogliono un distretto e una filiera sana".

Per Calamai il messaggio è chiaro: chi parteciperà al tavolo esprime chiaramente la propria volontà di far funzionare le cose, di dire no ad ogni tipo di sfruttamento, ricatto e violenza contro i lavoratori.

"Il distretto tessile pratese è eccellenza, è impegno nella tutela delle persone e dell’ambiente. Non posso accettare che il nostro distretto sia dipinto come terra dell’illegalità, perché così non è. Stamattina ho parlato con alcune delle ditte committenti dell’azienda L’Alba ed ho trovato la volontà di collaborare ad una positiva soluzione della vicenda nel rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori e a dimostrare la piena volontà delle ditte sane del distretto a lavorare per evitare che certe situazioni possano ripresentarsi".

Domani, 20 settembre Calamai sarà alla manifestazione "Diritti e dignità nelle filiere de Made in Italy", che partirà alle ore 15 da Porta al Serraglio, promossa dal sindacato Sudd Cobas per esprimere solidarietà alla lotta portata avanti dai lavoratori.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

