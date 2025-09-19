Principio di incendio al museo dell'Opera del Duomo a Firenze

Paura nella serata di giovedì in piazza del Duomo, dove intorno alle 19 è scoppiato un principio di incendio all’interno della caffetteria del museo dell’Opera del Duomo. A innescare le fiamme sarebbe stata una batteria sotto carica.

Un addetto del museo ha utilizzato un estintore per contenere il rogo in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del comando di Firenze, che hanno poi messo in sicurezza il dispositivo e la batteria, procedendo alle operazioni di bonifica.

Il Museo, dopo un primo intervento del personale dell’Opera, è stato evacuato come da piano di emergenza e non ha riportato danni. Il personale della caffetteria, che ha respirato i primi fumi della combustione sprigionati dalla batteria, è stato trasportato all’ospedale per accertamenti.

