Revocato il divieto di balneazione davanti la Terrazza Mascagni

L’Amministrazione comunale, con ordinanza odierna, ha revocato il divieto temporaneo di balneazione nello specchio d’acqua “Terrazza Mascagni”.

Il divieto era entrato in vigore l’11 settembre scorso a seguito delle forti piogge dei giorni precedenti, ed era stato mantenuto, in via precauzionale per motivi di ordine igienico-sanitario, dopo lo spiaggiamento della balena avvenuto mercoledì 17 settembre. Dopo la rimozione della carcassa dalla Terrazza ARPAT, ha predisposto nuovi campionamenti, che hanno dato esito favorevole alla balneazione.

Al momento tutti gli arenili cittadini possono considerarsi balneabili, a parte la foce del Rio Felciaio dove vige il divieto per tutta la stagione balneare.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Notizie correlate