Revocato il divieto di balneazione davanti la Terrazza Mascagni

Attualità Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

L’Amministrazione comunale, con ordinanza odierna, ha revocato il divieto temporaneo di balneazione nello specchio d’acqua “Terrazza Mascagni”.
Il divieto era entrato in vigore l’11 settembre scorso a seguito delle forti piogge dei giorni precedenti, ed era stato mantenuto, in via precauzionale per motivi di ordine igienico-sanitario, dopo lo spiaggiamento della balena avvenuto mercoledì 17 settembre. Dopo la rimozione della carcassa dalla Terrazza ARPAT, ha predisposto nuovi campionamenti, che hanno dato esito favorevole alla balneazione.

Al momento tutti gli arenili cittadini possono considerarsi balneabili, a parte la foce del Rio Felciaio dove vige il divieto per tutta la stagione balneare.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Notizie correlate

Livorno
Attualità
19 Settembre 2025

Sciopero Cgil, in 10mila alla manifestazione a Livorno: "Messaggio forte per Gaza"

"Mobilitazione riuscita. Dalla Toscana oggi parte un messaggio forte: fermate il genocidio a Gaza": sono le parole di Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana, stamani a Livorno durante la manifestazione, [...]

Empoli
Attualità
18 Settembre 2025

"Il medico fiscale ha segnato l'assenza, ma non è così": l'odissea di una coppia

"Questo è un abuso di potere". Prima l'incidente in bici, poi una visita medica a casa che ha creato problemi, infine quella all'Inps. E, quasi un anno dopo, l'amara sorpresa: [...]

Livorno
Attualità
16 Settembre 2025

Carlo Conti alla Terrazza Mascagni per il "Pranzo della Domenica"

Domenica 21 settembre le piazze dei Comuni italiani ospiteranno il “Pranzo della Domenica degli Italiani”, iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) e dal Ministero [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina