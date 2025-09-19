Al via il Convegno ‘L’Impero e l’Italia nel Tardo Medioevo’ a Palazzo Grifoni a San Miniato

Dopo la breve pausa estiva, riprendono a pieno ritmo e con rinnovato entusiasmo le iniziative culturali del Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo con un importante Convegno su un tema di particolare interesse, strettamente legato alla storia della città di San Miniato, in età medievale sede del Vicario imperiale.

Il Convegno dal titolo “ l’Impero e l’Italia nel Tardo Medioevo”, che si aprirà giovedì 25 Settembre alle ore 15.00 a Palazzo Grifoni, prestigiosa sede della Fondazione CR di San Miniato, dopo i saluti delle Autorità, vedrà l’intervento di illustri Professori Universitari provenienti non solo da innumerevoli Atenei italiani (Firenze, Torino, Trento, Milano, Verona, Pavia, Padova, Parma, Roma, Napoli Federico II, Bari ), ma anche da Università tedesche( Kassel, Des Saaerlandes), così da offrire un panorama ampio di ricerche le più attuali e aggiornate, favorendo, nel contempo, confronti critici a vasto raggio.

Al Convegno prenderanno parte 14 tra dottorandi e studenti universitari vincitori di borsa di studio grazie al sostegno specifico della Fondazione Mario Marianelli, a cui va il ringraziamento del Centro Studi, che ha modo così di far incontrare i giovani con studiosi esperti di Tardo Medio Evo e di aiutarli nella loro attività di ricerca. Fondamentale è poi il sostegno finanziario della Fondazione CR di San Miniato col suo Presidente Avvocato Giovanni Urti, che ha mantenuto l’impegno di fare di Palazzo Grifoni un punto di incontro e collaborazione tra tutte le Associazioni culturali del territorio, un vero e proprio Polo culturale, della cui ospitalità si avvale lo stesso Centro Studi. Un ringraziamento altrettanto sentito al Comune di San Miniato, che vede nel Centro Studi Tardo Medio Evo una creazione di Marinella Marianelli già Assessore alla cultura, di cui ricordare sempre l’ infaticabile operato.

Tutta la cittadinanza è dunque invitata a partecipare. Il Convegno potrà essere seguito anche a distanza in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro Studi o sul canale Youtube e occuperà i giorni di giovedì 25, venerdì 26 per chiudersi sabato 27 settembre alle ore 13.00.

Continueranno poi le collaborazioni con l’Università del Tempo libero con due incontri condotti da Professori membri del Comitato Scientifico del Centro Studi, col Dramma Popolare in occasione del Dantedì, del Giorno della Memoria, con l’Arco di Castruccio di Montopoli in Val d’Arno e il Convento dei Frati Minori di San Romano nell’ambito di un Progetto pluriennale riguardante le celebrazioni per i Centenari di San Francesco.

Queste soltanto alcune delle iniziative in calendario, senza dimenticare il Progetto “A Scuola d’Archivio” in collaborazione con gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado di San Miniato e l’Archivio storico del Comune, col supporto qualificato della Dott.ssa Laura Guiducci e un Progetto con l’Azienda Farmacie di San Miniato e l’Università di Siena. Sono queste le proposte portate avanti dal Centro Studi che, mentre nasce come Centro a sostegno della ricerca storica, parallelamente coltiva le relazioni con il territorio, con quanti siano interessati a conoscere sempre meglio la realtà storica samminiatese e non solo.

