Amianto in zona Cerbaie, FI Fucecchio: "Da un anno i cittadini aspettano rimozione e bonifica"

Forza Italia Fucecchio segnala una situazione di degrado che si protrae dai primi giorni del mese di ottobre dello scorso anno, quando furono abbandonate ingenti quantità di amianto, nei pressi dell'accesso ai sentieri naturalistici del podere Menchina in via di Rimedio, su terreni di proprietà comunale.

"Da allora per mesi, le lastre di eternit, probabilmente resti di cantieri edili, sono rimaste completamente a vista, fino a quando circa sei mesi fa, una parte è stata imballata nelle apposite big bag per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi" scrive in una nota il capogruppo in consiglio comunale Simone Testai.

"Sembrava che si fosse ormai ad un passo dalla risoluzione del problema, invece, non si più visto più nessun intervento, anzi anche le big bag anch'esse abbandonate sono state avvolte dalla vegetazione e la perdurante esposizione agli agenti atmosferici mette a rischio la loro efficacia".

"Vista l'assoluta inerzia di chi avrebbe dovuto rimuovere i rifiuti che ricordo essere cancerogeni , visto che il sito non è idoneamente segnalato e delimitato, ho ritenuto mio dovere quale consigliere comunale, di segnalare la situazione sia al sindaco, sia ai carabinieri forestali; perché non è accettabile che una situazione di degrado e pericolo del genere, perduri per un anno senza che nessuno ponga rimedio".

"Nella mia segnalazione - conclude Testai - ho chiesto di verificare eventuali omissioni da parte di chi era preposto alla rimozione ed effettuare la rimozione e bonifica del sito".

Fonte: Forza Italia Fucecchio - Ufficio Stampa