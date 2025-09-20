Palio del Papero a Balconevisi: tutto pronto per una festa... in anticipo

Il borgo di Balconevisi, immerso nelle colline sanminiatesi, si prepara a vivere un nuovo e attesissimo appuntamento con le Feste d’autunno e il tradizionale Palio del Papero, giunto quest’anno alla sua quarantaquattresima edizione. L’evento si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre e promette, come sempre, di unire storia, convivialità e cultura in un’atmosfera unica, con al centro il divertimento dei più piccoli e le tradizioni contadine e agresti di questi luoghi. Lo spostamento della data si è reso necessario perché il 12 ottobre – quando si sarebbe dovuto tenere il Palio del Papero – ci saranno le elezioni regionali. Dal prossimo anno la manifestazione tornerà a seguire la sua calendarizzazione originale.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio di sabato con la Passeggiata delle contrade, un’occasione per scoprire le bellezze del borgo e dei sentieri nel bosco accompagnati da degustazioni di prodotti locali. In serata sarà possibile partecipare alla Cena delle contrade, dedicata al tartufo estivo, ai funghi e ad altre specialità tipiche del territorio.

La giornata di domenica si aprirà con il tradizionale pranzo che celebra i sapori dell’autunno, mentre nel pomeriggio Balconevisi si trasformerà in un vivace centro di festa. Le vie del borgo accoglieranno stand e mercatini artigianali, il cortile della fattoria sarà animato da iniziative per bambini, esposizioni di maestri artigiani e attività curate dalla parrocchia di Santa Maria in Valdegola.

“Il momento più atteso sarà naturalmente il Palio del Papero – spiegano il presidente di Us Balconevisi Paolo Nacci e il presidente di Balconevisi Eventi Sauro Susini - che vedrà sfilare il corteo storico con l’investitura degli allocchi, la benedizione delle contrade e l’assegnazione dei paperi, grazie alla collaborazione con Alessio Guardini, la compagnia teatrale Octava Rima, i figuranti del corteo storico di San Miniato e il rione Vicario di Certaldo. A rendere ancora più spettacolare l’atmosfera saranno l’esposizione di rapaci e le dimostrazioni di volo libero a cura della Falconeria Sunrise, mentre la musica della Bandaccia farà da colonna sonora al borgo, accompagnando anche l’ormai immancabile Paperitivo. La festa si concluderà con una cena a base di tartufo estivo, funghi e piatti della tradizione, con al centro sempre il divertimento dei bambini”.

Il Palio del Papero rappresenta molto più di una rievocazione storica: è una celebrazione della comunità, un momento di incontro che valorizza i sapori, i saperi e le tradizioni locali, capace di attrarre ogni anno visitatori da tutta la Toscana e oltre. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 331 3300829 o scrivere a balconevisieventi@gmail.com. L’iniziativa è organizzata da Balconevisi Eventi in collaborazione con U.S. Balconevisi, con il patrocinio del Comune di San Miniato e di Fondazione San Miniato Promozione, che ne cura la diffusione mediatica. “Come Fondazione – ha aggiunto la presidente di SMP Azzurra Gronchi – siamo sempre felici di dare il nostro contributo per valorizzare e promuovere eventi di questo tipo che mettono al centro le tradizioni di un angolo del nostro territorio. Faccio un plauso agli organizzatori perché hanno saputo trovare una soluzione alternativa con una nuova data per il Palio del Papero”. Anche il sindaco Simone Giglioli ha ringraziato gli organizzatori e ha invitato tutti a visitare Balconevisi in questa due giorni di festa.

Per informazioni e prenotazioni

Passeggiata delle contrade: Giovanni 339 1327906 – Daniela 345 0445453

Info generali: 331 3300829 – balconevisieventi@gmail.com

Sarà disponibile il servizio navetta gratuito dalle 15 alle 19 (da via Castello direzione via Balconevisi e ritorno) per arrivare nell’area della festa

Notizie correlate