'Cantine Aperte' a Villa Petriolo: gusto e solidarietà con l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli

Un’occasione unica per scoprire le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e, allo stesso tempo, sostenere una causa sociale di grande valore. L’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli ancora una volta organizza un evento speciale, si parlerà di buon vino e gastronomia "Cantine Aperte", un appuntamento in programma martedì 23 settembre alle ore 19.00 presso Villa Petriolo (Via di Petriolo 7, loc. Cerreto Guidi).

La serata, inserita nel ciclo di eventi “L’amico ti informa”, offrirà una degustazione guidata di vini e prodotti del territorio, con la partecipazione di esperti del settore che accompagneranno i presenti alla scoperta dei segreti dietro ogni etichetta. Ad arricchire l’esperienza, le prelibate creazioni gastronomiche dello Chef Stefano Pinciaroli, noto ambasciatore della cucina toscana contemporanea, che delizieranno i palati con piatti tipici locali, preparati per l’occasione.

Il vicepresidente dell’associazione, Alessio Spinelli, ha sottolineato come l'iniziativa sia un perfetto punto di incontro tra convivialità, cultura e valorizzazione delle tradizioni locali: "Abbiamo organizzato questo evento per riprendere le nostre attività dopo la pausa estiva, scegliendo una location suggestiva come Villa Petriolo, un’azienda agricola che produce vino. Vogliamo far vivere ai partecipanti un’esperienza che celebri i sapori del nostro territorio, ma anche riflettere sull'importanza della nostra tradizione vinicola, che quest’anno, seppur segnata da qualche difficoltà, promette comunque una buona annata".

Oltre alla degustazione, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza del mondo del vino grazie alla presenza di Giuseppe Liberatore, già stato direttore generale del Consorzio Chianti Classico e oggi direttore generale di Voloritalia, oltre che esperto enologo. Saranno inoltre presenti diverse aziende agricole locali che producono vino e altre realtà legate alla creazione di etichette e marketing per la promozione e valorizzazione del prodotto vinicolo, offrendo una panoramica completa della filiera enologica toscana.

La serata non sarà solo un’occasione per apprezzare i pregiati vini e prodotti gastronomici del territorio, ma anche un'opportunità per conoscere meglio l'Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli, che da anni si distingue per la diffusione dei valori di socialità, dell’impegno collettivo e solidarietà.

Come ha spiegato Spinelli: "Oltre alla promozione dei nostri territori, fra i nostri scopi si promuovono forme di partecipazione attiva tese ad aggregare e sensibilizzare i cittadini ai problemi sociali ed ai bisogni della vita civile, sociale e culturale della comunità oltre ai temi di tutela ambientale e di protezione civile. Nel 2017 sostenemmo gli orfani e famiglie colpite dalla tragedia di Rigopiano e dal terremoto di Casamicciola sull’Isola di Ischia ed oggi stiamo lavorando per avviare progetti in Madagascar per migliorare le condizioni di vita d alcuni

villaggi locali. Eventi come questo, oltre a offrire un momento di convivialità, ci permettono di avvicinare la gente e far conoscere le nostre iniziative di solidarietà".

Il ciclo di eventi “L’amico ti informa” prosegue quindi con questa serata speciale, che rappresenta anche un’occasione per incontrarsi, parlare di temi concreti e semplici, e raccogliere fondi per supportare le varie attività sociali dell’associazione.

Come affermato dal vicepresidente: “Vogliamo avvicinare le persone e costruire una comunità unita che, pur tra le difficoltà quotidiane, possa sentirsi parte di un progetto di solidarietà”.

Per partecipare, è necessario prenotare telefonando al numero 0571 911048.

Fonte: Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli ODV

