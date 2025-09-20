Certaldo, maltrattava la madre: arrestato 30enne

I Carabinieri della Stazione di Certaldo hanno arrestato nella serata di ieri un cittadino bulgaro, classe 1995, con l’accusa di maltrattamenti ai danni della madre.

La donna, già il giorno precedente, si era recata in caserma per denunciare le condotte aggressive del figlio, ormai diventate intollerabili. Nella serata di martedì, il giovane, tornato a casa sotto l’influenza di stupefacenti dopo un precedente intervento sanitario, ha minacciato nuovamente la madre, arrivando a un’aggressione fisica.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto grazie a filmati registrati con il cellulare della vittima e hanno proceduto all’arresto dell’uomo, trasferito presso la casa circondariale di Sollicciano a Firenze.

Nei confronti del giovane è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e di comunicare con lei.