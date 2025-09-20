Due ristoranti chiusi dai Carabinieri del NAS nella provincia di Pisa

I due ristoranti evidenziavano gravi irregolarità igienico-sanitarie: blatte, sporco e alimenti sequestrati per oltre 180 kg

Due ristoranti della provincia di Pisa sono stati chiusi dai Carabinieri del NAS di Livorno nell’ambito dei controlli estivi, a causa di gravi violazioni igienico-sanitarie.

Il primo intervento, il 16 settembre a Pisa, ha rilevato la presenza di blatte nelle trappole di cattura e accumuli di sporco, unto e residui di lavorazione su pavimenti e attrezzature della cucina. Sono state inoltre riscontrate irregolarità nelle procedure di autocontrollo per l’abbattimento degli alimenti. L’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha disposto l’immediata chiusura del locale, sequestrando circa 180 kg di alimenti tra sughi, polpette e pasta fresca, e comminando una sanzione di 3000 euro.

Il secondo intervento, soltanto due giorni dopo a Fauglia, ha evidenziato sporco pregresso, incrostazioni su pareti e attrezzature e la presenza di blatte. Anche in questo caso l’attività è stata sospesa e il gestore sanzionato per 1000 euro.

