Empoli, furto nella notte alla stazione di servizio lungo la 429: ladri fuggiti con il bottino

Il colpo poco prima delle 3 a Brusciana. Due persone a volto coperto hanno forzato l’ingresso sul retro e rubato denaro contante

Furto notturno alla stazione di servizio Engo sulla Srt429, in località Brusciana. Secondo quanto riportato da La Nazione, due persone con il volto coperto hanno fatto irruzione negli uffici dell’area di servizio poco prima delle 3 di venerdì. Dopo aver forzato l’ingresso sul retro con un attrezzo da scasso, sono riuscite a impossessarsi del denaro custodito in un armadio di sicurezza. L’ammontare della somma sottratta non è stato ancora quantificato.

I malviventi hanno agito in pochi minuti, abbandonando subito la zona e facendo perdere le proprie tracce, probabilmente dileguandosi tra i campi circostanti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigilantes e il titolare, allertati dall’allarme, ma all’arrivo i ladri si erano già dati alla fuga.

