Verso l’edizione 2025 di Bright-Night-Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

Studiosi e docenti delle università toscane incontreranno i cittadini in occasione di BRIGHT-NIGHT – Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, la più importante manifestazione dedicata alla condivisione della ricerca scientifica. A Firenze l’evento principale è in programma venerdì 26 settembre in piazza Santissima Annunziata, dalle ore 15.

Ad aprire la manifestazione a Firenze saranno i ricercatori e le ricercatrici di tutta la Toscana, con l’anteprima che vede riunite le Università e gli enti della regione.

L'appuntamento è con Bright Ones: prospettive di inclusione dalla ricerca, che si terrà lunedì 22 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, sala Pegaso – ore 10). A partire dal tema di questa edizione, One, dedicato all’inclusione come valore fondante di una scienza che si prende cura delle persone, delle relazioni, dei territori e dell’ambiente, l’incontro sarà un momento di confronto fra il mondo della ricerca e realtà come il COSPE e la Cooperativa Mare Laboratorio, che operano sui temi dell’inclusione. L’incontro è aperto al pubblico.

L’Università di Firenze “tira la volata” a BRIGHT-NIGHT con tre appuntamenti fra ricerca, divulgazione e performance, in programma dal 22 al 25 settembre al Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r).

Lunedì 22 settembre (ore 21) – Innovazione, benessere e diritti: le sfide della ricerca in un mondo che cambia: talk condotto da Emanuele Menietti e Beatrice Mautino de Il Post, con la partecipazione dei ricercatori Luigi Burroni, Micaela Frulli, Matteo Galletti, Antonio Lauria, Erik Longo, Linda Vignozzi, Maria Paola Monaco, Emanuele Pace, Maria Ranieri, Fabio Togni, Francesca Tosi e Daniele Vignoli. Fra i temi trattati, il diritto internazionale, l’inclusione e l’invecchiamento attivo.

Martedì 23 settembre (ore 21) – Rigenerare il presente: scienza e comunità per un futuro sostenibile: talk/concerto con interventi dei ricercatori Unifi Lorenzo Berzi, Francesco Ferrini, Claudio Lubello, Camilla Perrone e Rosa Romano, alternati alle esibizioni musicali della Gaudats Junk Band, formazione che utilizza strumenti realizzati interamente con materiali di riciclo, spaziando dal funk al soul, dal reggae al pop.

Mercoledì 24 settembre (ore 21) – Ecosistemi di-Versi. Voci per l’ambiente: competizione di poesia performativa (poetry slam) sul tema della biodiversità. Quattro poeti improvvisatori si sfideranno sul palco con esibizioni di massimo tre minuti, davanti a una giuria composta dal pubblico, che sarà poi chiamato a improvvisare a sua volta. La serata è realizzata in collaborazione con il collettivo Ripescati dalla piena.

In foto: gli stand Unifi in piazza Santissima Annunziata durante la scorsa edizione di BRIGHT-NIGHT

Fonte: Università degli Studi di Firenze - Ufficio stampa

