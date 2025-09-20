Firenze, allarme multe false a Campo di Marte: il Comune invita a segnalare

Nuova truffa ai danni degli automobilisti a Firenze. Nel quartiere di Campo di Marte, nelle scorse notti e anche nei giorni precedenti, sono stati rinvenuti numerosi falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. I documenti, con l’intestazione della Polizia Municipale e un Qr code per il pagamento immediato via PayPal, sono del tutto contraffatti.

Un episodio analogo era già stato segnalato nei giorni scorsi a Pisa, dove erano comparse multe contraffatte con caratteristiche simili.

Il Comune di Firenze avverte: i verbali non sono stati emessi dalla Polizia Municipale e chiunque riceva simili avvisi non deve effettuare alcun pagamento.

Alcuni dettagli permettono di smascherarli: il vero verbale non reca il giglio di Firenze, ma la dicitura 'Corpo polizia municipale Comune di Firenze', e il carattere tipografico dei falsi risulta difforme per formato e dimensioni.

La Polizia Municipale invita i cittadini alla prudenza e a segnalare ogni episodio sospetto.

