Garfagnana, allarme truffe telefoniche agli anziani: i Carabinieri invitano all'attenzione

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

I truffatori si fingono Carabinieri e chiedono denaro o preziosi per scagionare familiari in presunti guai

Decine di telefonate sospette sono arrivate ieri a molte persone anziane in Garfagnana e Media Valle. Si tratta di truffatori che si fingono Carabinieri e cercano di ingannare le vittime, facendo loro credere che un familiare abbia problemi legali o sia stato arrestato. I malfattori chiedono quindi di consegnare denaro o preziosi per scagionare il parente.

L’ultima truffa segnalata è particolarmente insidiosa: gli anziani vengono convinti che l’auto di un familiare sia stata usata per una rapina in gioielleria. I truffatori annunciano l’arrivo di un carabiniere per controllare denaro e gioielli in casa, sostenendo che in questo modo il parente potrà essere scagionato. In realtà, l’obiettivo è appropriarsi dei beni e fuggire rapidamente.

I Carabinieri della Compagnia invitano chi riceve telefonate sospette a chiamare immediatamente il 112. Questo permette ai militari di organizzare posti di blocco e controlli sul territorio.

Molti tentativi di truffa durante quest'estate, ma quasi tutti sono stati sventati grazie alla pronta reazione dei Carabinieri. Purtroppo, ieri una coppia di anziani di Castelnuovo di Garfagnana è caduta nel tranello, subendo un raggiro che ha portato alla perdita di denaro e preziosi, ancora da quantificare.

Dopo l’allarme, i Carabinieri hanno predisposto otto posti di blocco per cercare di intercettare i truffatori, senza però riuscirci. Alcuni automobilisti, segnalando con i fari la presenza dei posti di controllo, hanno aiutato involontariamente i malfattori a fuggire.

Nei prossimi giorni, i Carabinieri riprenderanno gli incontri con la popolazione per spiegare come difendersi dalle truffe e sensibilizzare soprattutto le persone più anziane.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
20 Settembre 2025

È morto anche il secondo giovane coinvolto nello scontro tra moto a Pisa

Non ce l’ha fatta anche l’altro minorenne gravemente ferito nello scontro frontale tra due moto avvenuto il 17 settembre in un piazzale nei pressi dell’Ikea di Pisa. I due conducenti [...]

Empoli
Cronaca
20 Settembre 2025

Empoli, furto nella notte alla stazione di servizio lungo la 429: ladri fuggiti con il bottino

Furto notturno alla stazione di servizio Engo sulla Srt429, in località Brusciana. Secondo quanto riportato da La Nazione, due persone con il volto coperto hanno fatto irruzione negli uffici dell’area [...]

Empoli
Cronaca
19 Settembre 2025

Incidente in Fi-Pi-Li, code a Empoli

Un incidente sta bloccando la Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Empoli durante l'ora di punta, sono lunghe le code intorno alla città in direzione mare, il traffico si è congestionato anche nella [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina