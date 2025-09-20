Garfagnana, allarme truffe telefoniche agli anziani: i Carabinieri invitano all'attenzione

Decine di telefonate sospette sono arrivate ieri a molte persone anziane in Garfagnana e Media Valle. Si tratta di truffatori che si fingono Carabinieri e cercano di ingannare le vittime, facendo loro credere che un familiare abbia problemi legali o sia stato arrestato. I malfattori chiedono quindi di consegnare denaro o preziosi per scagionare il parente.

L’ultima truffa segnalata è particolarmente insidiosa: gli anziani vengono convinti che l’auto di un familiare sia stata usata per una rapina in gioielleria. I truffatori annunciano l’arrivo di un carabiniere per controllare denaro e gioielli in casa, sostenendo che in questo modo il parente potrà essere scagionato. In realtà, l’obiettivo è appropriarsi dei beni e fuggire rapidamente.

I Carabinieri della Compagnia invitano chi riceve telefonate sospette a chiamare immediatamente il 112. Questo permette ai militari di organizzare posti di blocco e controlli sul territorio.

Molti tentativi di truffa durante quest'estate, ma quasi tutti sono stati sventati grazie alla pronta reazione dei Carabinieri. Purtroppo, ieri una coppia di anziani di Castelnuovo di Garfagnana è caduta nel tranello, subendo un raggiro che ha portato alla perdita di denaro e preziosi, ancora da quantificare.

Dopo l’allarme, i Carabinieri hanno predisposto otto posti di blocco per cercare di intercettare i truffatori, senza però riuscirci. Alcuni automobilisti, segnalando con i fari la presenza dei posti di controllo, hanno aiutato involontariamente i malfattori a fuggire.

Nei prossimi giorni, i Carabinieri riprenderanno gli incontri con la popolazione per spiegare come difendersi dalle truffe e sensibilizzare soprattutto le persone più anziane.

Notizie correlate