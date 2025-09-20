Inaugurato nuovo fontanello a Monterappoli

È stato inaugurato nel pomeriggio il nuovo fontanello di Monterappoli, collocato in via Pier della Vigna. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco, gli assessori comunali, il presidente di Acque Simone Millozzi, la consigliera Valentina Vanni e numerosi cittadini.

L’impianto, realizzato da Acque con il contributo economico del Comune di Empoli, fornirà gratuitamente acqua di rete resa più gradevole grazie a un sistema di filtrazione che elimina il cloro, mantenendo però intatte le garanzie di sicurezza.

Con questa attivazione, Empoli raggiunge quota sette fontanelli pubblici, che si aggiungono a quelli già presenti allo stadio Castellani, a Santa Maria, Ponte a Elsa, Avane, Pozzale e Ponzano. Solo nel 2024, i sei impianti già in funzione hanno distribuito oltre 2,7 milioni di litri d’acqua, con un impatto ambientale ed economico significativo: risparmiate quasi 64 tonnellate di plastica, evitate circa 455 tonnellate di emissioni di CO₂ e generato un risparmio stimato in oltre 700mila euro per le famiglie rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia.

