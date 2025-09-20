Investito da un'auto a Empoli, 26enne ricoverato per trauma cranico

Un giovane di 26 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Empoli, in un incidente avvenuto verso le 17.30 lungo la via Tosco-Romagnola, all'altezza Glamour Cafè.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto in transito e l’impatto gli avrebbe provocato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’automedica, che hanno prestato le prime cure e poi trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe” di Empoli in codice giallo.

Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la polizia municipale di Empoli.

Notizie correlate