È morto anche il secondo giovane coinvolto nello scontro tra moto a Pisa

Non ce l’ha fatta anche l’altro minorenne gravemente ferito nello scontro frontale tra due moto avvenuto il 17 settembre in un piazzale nei pressi dell’Ikea di Pisa. I due conducenti avevano sedici anni. Il ragazzo, dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva, è morto ieri sera. Già mercoledì, subito dopo l’impatto, era deceduto l'altro minorenne.

La famiglia del giovane, con il nullaosta della procura minorile che ha aperto un’indagine sull’incidente, ha autorizzato l’espianto degli organi.

Secondo una ricostruzione della polizia municipale, i due ragazzi stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche quando, per cause ancora in corso di accertamento, le moto si sono scontrate frontalmente.

Gli inquirenti stanno analizzando social e telecamere della zona per raccogliere elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.