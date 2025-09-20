Movimento Shalom si unisce alla rete internazionale ‘Preti contro il genocidio'

Andrea Pio Cristini e Donato Agostinelli, rispettivamente fondatore e assistente generale del Movimento Shalom, hanno deciso di aderire alla rete internazionale dei “Preti contro il genocidio”.

Nel manifesto si legge “parliamo come pastori e guide di comunità che credono nel Vangelo e nella dignità di ogni vita umana. Non rappresentiamo solo noi stessi, ma anche le comunità affidate alle nostre cure come pastori della Chiesa cattolica”. Continua l’appello firmato affermando “ Per questo, con la stessa forza con cui condanniamo il massacro del 7 ottobre, gli omicidi e i rapimenti compiuti dai terroristi di Hamas, con la stessa forza condanniamo la risposta sproporzionata, l’uccisione di persone innocenti giustificata come errori involontari, i bombardamenti di Paesi terzi sovrani, i crimini di guerra, la pulizia etnica, l’uso della fame come arma di sterminio e il genocidio perpetrato dallo Stato di Israele contro la popolazione palestinese”.

“Invitiamo i nostri fratelli preti in Italia e nel mondo - dichiarano don Andrea e don Donato - a firmare il documento di adesione e coinvolgere le comunità e le associazioni di cui ogni prete è parte. Non possiamo più tacere o rimanere fermi di fronte ai massacri in Palestina! I preti che hanno firmato sono circa un migliaio, ma dobbiamo diffondere ancora la campagna a tutti”.

Per ulteriori informazioni contattare la mail preticontroilgenocidio@gmail.com oppure su internet cercare la campagna Preti contro il genocidio e compilare l’adesione ( se il più famoso motore di ricerca lo permette poiché è stata oscurata per alcuni giorni...)

Fonte: Movimento Shalom Onlus