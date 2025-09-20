Operaio aggredito a Montemurlo, corteo di 300 persone a Prato

Una manifestazione con circa trecento partecipanti si è svolta oggi a Prato in segno di solidarietà con l’operaio bengalese aggredito nei giorni scorsi davanti alla stireria Alba di Montemurlo, durante uno sciopero.

Il corteo, partito nel pomeriggio, ha raggiunto il Palazzo dell’Industria e ha visto la presenza di numerosi lavoratori stranieri insieme a rappresentanti politici di Pd, M5s, Avs e Toscana Rossa, con la candidata alla presidenza regionale Antonella Bundu. Non hanno invece preso parte i sindacati confederali.

Gli interventi che hanno accompagnato la protesta hanno insistito sul tema dello sfruttamento nel comparto moda, caratterizzato da subappalti, salari bassi e condizioni di lavoro precarie. È stata annunciata la prosecuzione delle iniziative, anche con azioni dimostrative nei confronti dei marchi per i quali gli operai producono in appalto.

"Il prezzo più alto della merce che finisce nelle vetrine non è quello dei clienti, ma dei lavoratori: sfruttati, sottopagati, privi di tutele e diritti", ha detto al megafono il leader di Sudd Cobas Luca Toscano.

Alla manifestazione era presente anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che ha promosso un tavolo di confronto con i committenti della stireria per affrontare la vicenda. Il messaggio emerso dalla giornata è stato quello di una netta condanna di sfruttamento e violenze, con l’intenzione di mantenere alta la mobilitazione sul tema.