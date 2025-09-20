Pala-‘Falcone e Borsellino’, la Pool Use lo gestirà fino a giugno 2026

Attualità Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

La società empolese ha diramato un avviso per la concessione degli spazi ad altre società sportive. Domande fino al 29 settembre

Il Comune di Vinci e la società Pool Use comunicano che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione del palasport Comunale “Falcone e Borsellino” per il periodo 1 ottobre 2025-30 giugno 2026 per lo svolgimento di attività sportiva.

Le domande di concessione possono essere inviate fino a lunedì 29 settembre via mail all’indirizzo usebasket@usebasket.it. Sul sito dell’Use Basket, l’avviso e il modulo di domanda sono disponibili al link https://www.usebasket.it/news/comunicati/il-modulo-per-presentare-la-domanda-per-gli-spazi-alla-palestra-falcone-e-borsellino.

Nell’avviso sono contenute tutte le informazioni che, chi vorrà presentare la domanda, dovrà seguire, oltre che gli spazi che sono a disposizione.

Pool Use – spiega il presidente Simone Batani ha avuto quest’anno la gestione degli spazi della palestra di Sovigliana e stiamo lavorando per far sì che tutte le società che presentano la domanda possano avere gli spazi per svolgere la loro attività al meglio. Da parte nostra assicuriamo il massimo impegno per far sì che la stagione sportiva proceda senza problemi per tutti gli atleti e le atlete che faranno attività in quel palazzetto”.

Il palazzetto ‘Falcone e Borsellino’ è una delle palestre che il Comune ha messo a bando per concederne la gestione alle società. La Pool Use si è aggiudicata l’assegnazione e si occuperà della gestione del palasport di Sovigliana fino al 30 giugno 2026.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate

Vinci
Attualità
19 Settembre 2025

Arte, storia e divertimento: Vitolinarte celebra le Giornate Europee del Patrimonio

“Vitolinarte”, l’estemporanea di pittura in programma a Vitolini per domenica 28 settembre, organizzata dal Circolo ARCI Vitolini APS, in collaborazione con l’associazione Circolo Ricreativo Vitolini, è ufficialmente parte delle Giornate [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
18 Settembre 2025

Sciopero Cgil "Per Gaza", il sostegno dall'Unione Empolese Valdelsa

Venerdì 19 settembre è stato indetto uno sciopero dal sindacato Cgil in tutta Italia in solidarietà alla popolazione palestinese. Sostenendo lo sciopero generale di Venerdì prossimo, i Comuni dell'Unione Circondario [...]

Vinci
Attualità
18 Settembre 2025

Montalbano ospita l’eccellenza della filiera dell’olio: 9 milioni di euro investiti da Unicoop Firenze nel 2024

Secondo i primi segnali, la raccolta olearia toscana dovrebbe attestarsi su valori dimezzati rispetto al 2024, per effetto di un clima particolarmente favorevole agli attacchi della mosca olearia. L’effetto dei [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina