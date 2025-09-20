Pala-‘Falcone e Borsellino’, la Pool Use lo gestirà fino a giugno 2026

Il Comune di Vinci e la società Pool Use comunicano che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione del palasport Comunale “Falcone e Borsellino” per il periodo 1 ottobre 2025-30 giugno 2026 per lo svolgimento di attività sportiva.

Le domande di concessione possono essere inviate fino a lunedì 29 settembre via mail all’indirizzo usebasket@usebasket.it. Sul sito dell’Use Basket, l’avviso e il modulo di domanda sono disponibili al link https://www.usebasket.it/news/comunicati/il-modulo-per-presentare-la-domanda-per-gli-spazi-alla-palestra-falcone-e-borsellino.

Nell’avviso sono contenute tutte le informazioni che, chi vorrà presentare la domanda, dovrà seguire, oltre che gli spazi che sono a disposizione.

“Pool Use – spiega il presidente Simone Batani – ha avuto quest’anno la gestione degli spazi della palestra di Sovigliana e stiamo lavorando per far sì che tutte le società che presentano la domanda possano avere gli spazi per svolgere la loro attività al meglio. Da parte nostra assicuriamo il massimo impegno per far sì che la stagione sportiva proceda senza problemi per tutti gli atleti e le atlete che faranno attività in quel palazzetto”.

Il palazzetto ‘Falcone e Borsellino’ è una delle palestre che il Comune ha messo a bando per concederne la gestione alle società. La Pool Use si è aggiudicata l’assegnazione e si occuperà della gestione del palasport di Sovigliana fino al 30 giugno 2026.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate