Piantato un nuovo albero di acero alla scuola d'infanzia di Capannoli

Venerdì mattina i bambini e le bambine di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia 'Rita Levi Montalcini' di Capannoli hanno partecipato, insieme ai loro insegnanti, alla piantumazione di un nuovo acero nel giardino scolastico. Il dono, offerto dai genitori come segno di affetto e attenzione verso l’ambiente, è stato messo a dimora dagli addetti comunali alla presenza dei piccoli alunni.

Un albero per contribuire ad uno sviluppo sostenibile a cui il Comune sta lavorando negli ultimi anni. Da quest’anno Capannoli è “Comune sostenibile” e porta avanti gli obiettivi dell’Agenda 2030 nelle scelte quotidiane.

L’iniziativa è nata dal desiderio dei genitori di lasciare un ricordo significativo del percorso scolastico dei propri figli e, in dialogo con l’Amministrazione Comunale, la scelta è ricaduta naturalmente su un albero: un simbolo di vita, di radici e di futuro.

"Quando si parla di educazione, non possiamo prescindere dal rispetto per l’ambiente e dalla promozione della sostenibilità - ha dichiarato la Sindaca Arianna Cecchini -. Siamo orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa, che unisce il valore educativo, la bellezza della natura e il coinvolgimento delle famiglie".

Questo piccolo grande gesto si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione Comunale per la tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità, attraverso azioni concrete di riqualificazione degli spazi verdi, educazione ambientale e sensibilizzazione delle nuove generazioni.

L’Acero, che crescerà insieme ai bambini e alle bambine, rappresenta un segno tangibile di questo percorso comune: una promessa di cura e attenzione verso il territorio e verso il loro futuro.

La Sindaca ha aggiunto: "Un sentito ringraziamento va ai genitori che, oltre ad aver raccolto la somma necessaria, hanno accolto il suggerimento del Comune di donare, anziché attrezzature o altro, un albero per il giardino della scuola".

Fonte: Comune di Capannoli - Ufficio stampa